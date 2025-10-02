தமிழ்நாடு

காந்தி பிறந்த நாள்: முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் மரியாதை!

மகாத்மா காந்தி பிறந்தநாளையொட்டி முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் மரியாதை...
M.K. Stalin paid tributes to Mahatma Gandhi
மகாத்மா காந்தி பிறந்தநாளையொட்டி முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் மரியாதைDIPR
Published on
Updated on
1 min read

மகாத்மா காந்தியின் பிறந்தநாளையொட்டி சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த நாளான காந்தி ஜெயந்தி விழா இன்று(அக். 2) நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் மகாத்மா காந்தியின் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் மகாத்மா காந்தியின் பிறந்தநாளையொட்டி சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

இந்த நிகழ்வில் அமைச்சர்கள், சென்னை மேயர் பிரியா உள்ளிட்ட பலரும் கலந்துகொண்டனர்.

Summary

Chief Minister M.K. Stalin paid floral tributes to Mahatma Gandhi's statue in Egmore, Chennai on his birth anniversary.

எனக்கு நோபல் பரிசு கொடுக்கவில்லை எனில் அது அமெரிக்காவுக்கே அவமானம்! - டிரம்ப்

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

MK stalin
Mahatma gandhi

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com