தங்கம் விலை அதிரடி குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(அக். 3) காலை சவரனுக்கு ரூ.880 குறைந்துள்ளது.
இந்த மாதம் தொடக்கம் முதலே தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்த வண்ணம் உள்ளது. கடந்த 23-ஆம் தேதி தங்கம் விலை முதல் முறையாக சவரன் ரூ.85,000-ஐ கடந்து விற்பனையானது.
தொடர்ந்து ஏறுமுகமாக இருந்த தங்கம் விலை, திங்கள்கிழமை காலை, மாலை என ஒரே நாளில் இரண்டு முறை உயர்ந்து சவரன் ரூ.86,160-க்கு விற்பனையானது.
அதைத் தொடர்ந்து செவ்வாய்க்கிழமை தங்கம் விலை மீண்டும் உயா்ந்து ரூ.86,880-க்கும் விற்பனையானது. புதன்கிழமையும் இரு முறை உயர்ந்து சவரன் ரூ. 87,600 -க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
நேற்று(அக். 2) காலை தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 560 குறைந்த நிலையில், மாலை மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ. 560 அதிகரித்து ரூ. ரூ. 87,600 -க்கு விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை காலை அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ. 880 குறைந்துள்ளது. ஒரு கிராம் ரூ. 10,840 -க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 86,720 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இதனிடையே, வெள்ளியின் விலையும் கிராமுக்கு ரூ. 3 குறைந்து ரூ. 161-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.