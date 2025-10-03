தங்கம் விலை அதிரடி குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

தமிழ்நாடு

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(அக். 3) காலை சவரனுக்கு ரூ.880 குறைந்துள்ளது.

இந்த மாதம் தொடக்கம் முதலே தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்த வண்ணம் உள்ளது. கடந்த 23-ஆம் தேதி தங்கம் விலை முதல் முறையாக சவரன் ரூ.85,000-ஐ கடந்து விற்பனையானது.

தொடர்ந்து ஏறுமுகமாக இருந்த தங்கம் விலை, திங்கள்கிழமை காலை, மாலை என ஒரே நாளில் இரண்டு முறை உயர்ந்து சவரன் ரூ.86,160-க்கு விற்பனையானது.

அதைத் தொடர்ந்து செவ்வாய்க்கிழமை தங்கம் விலை மீண்டும் உயா்ந்து ரூ.86,880-க்கும் விற்பனையானது. புதன்கிழமையும் இரு முறை உயர்ந்து சவரன் ரூ. 87,600 -க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

நேற்று(அக். 2) காலை தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 560 குறைந்த நிலையில், மாலை மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ. 560 அதிகரித்து ரூ. ரூ. 87,600 -க்கு விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை காலை அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ. 880 குறைந்துள்ளது. ஒரு கிராம் ரூ. 10,840 -க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 86,720 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதனிடையே, வெள்ளியின் விலையும் கிராமுக்கு ரூ. 3 குறைந்து ரூ. 161-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

