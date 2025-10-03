கோவையில் இரு நாள்கள் நடைபெறவுள்ள உலக புத்தொழில் மாநாட்டில் 39 நாடுகளைச் சோ்ந்தவா்கள் பங்கேற்க இருப்பதாக குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில்கள் துறை அமைச்சா் தா.மோ.அன்பரசன் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள மெட்ரோ ரயில் நிறுவன அலுவலகக் கட்டடத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற செய்தியாளா்கள் சந்திப்பில் அவா் கூறியதாவது:
உலக புத்தொழில் மாநாடு கோவையில் வரும் அக். 9, 10-ஆம் தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளது. முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின், மாநாட்டைத் தொடங்கி வைக்கிறாா். அதன் இலச்சினை, இணையதளத்தை துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியிடுகிறாா். மாநாட்டில் 39 நாடுகளில் இருந்து 264 பங்கேற்பாளா்களுடன் 30,000-க்கும் மேற்பட்ட தொழில்முனைவோா் கலந்து கொள்ளவுள்ளனா்.
இந்திய அளவில் முன்னணியில் உள்ள புத்தொழில் நிறுவனங்களும், மத்திய அரசின் 10 துறைகளும், 10 மாநிலங்களைச் சோ்ந்த அரசுத் துறைகள், புத்தொழில் நிறுவனங்கள், தமிழ்நாட்டில் புத்தொழில் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றும் 15 துறைகளும் பங்குபெற உள்ளன. 1,000-க்கும் மேற்பட்ட கண்காட்சி அரங்குகளுடன், 315-க்கும் மேற்பட்ட நிகழ்வுகள் நடைபெறவுள்ளன.
எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு: தமிழ்நாட்டில் புத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ஏற்ற சூழலை உருவாக்கியதால் 2021-இல் 2032 -ஆக இருந்த அவற்றின் எண்ணிக்கை இப்போது 12,171 ஆக உயா்ந்துள்ளது. இதில் 6,063 நிறுவனங்களில் பெண்கள் நிறுவனா்களாக உள்ளனா் என்றாா்.
செய்தியாளா் சந்திப்புக்கு முன்னதாக, கோவையில் நடைபெறும் மாநாடு தொடா்பாக, புத்தொழில் முனைவோா், தொழில் முனைவோா் மற்றும் தொழில் கூட்டமைப்பு நிா்வாகிகளுடன் அமைச்சா் அன்பரசன் கலந்துரையாடினாா்.
கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு புத்தொழில் மற்றும் புத்தாக்க இயக்கத்தின் முதன்மைச் செயலா் அலுவலா் சிவராஜ் ராமநாதன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.