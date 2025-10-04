தமிழ்நாடு

சைபர் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வில் முன்னணியில் எஸ்.ஏ. கல்விக் குழுமம்!

சைபர் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வில் எஸ்.ஏ. கல்விக் குழுமத்தின் நடவடிக்கைகள் பற்றி...
SA Education Group
எஸ்.ஏ. கல்விக் குழுமம்
Published on
Updated on
2 min read

சைபர் பாதுகாப்பு குறித்து எஸ்.ஏ. கல்விக் குழுமம் தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறது.

இன்றைய வேகமாக வளர்ந்து வரும் டிஜிட்டல் உலகில் மாணவர்கள், தொழில் வல்லுநர்கள் மற்றும் சமூகத்திற்கு சைபர் பாதுகாப்பு மிக முக்கியமான ஒன்றாக மாறியுள்ளது.

இதை வலியுறுத்தும் வண்ணம் எஸ்.ஏ. கல்விக் குழுமம் பாதுகாப்பான டிஜிட்டல் நடைமுறைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதில் முன்னணி வகிக்கிறது. அதன் துறைகள், மன்றங்கள் மற்றும் சங்கங்கள் மூலம் தொடர்ச்சியான சொற்பொழிவுகள், கருத்தரங்குகள் மற்றும் பேரணிகளை ஏற்பாடு செய்து வருகிறது. இது மாணவர்களிடத்தும் சமூகத்திலும் வலுவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

முது வணிகவியல் துறை ஜூலை 26, 2024 அன்று டிஜிட்டல் வங்கி மற்றும் சைபர் பாதுகாப்பு குறித்த கருத்தரங்கை நடத்தியது. தமிழ்நாடு மற்றும் பாண்டிச்சேரிக்கான டிஜிட்டல் வங்கித் தூதர் ரஞ்சித் குமார், டிஜிட்டல் வங்கியின் பரிணாம வளர்ச்சியையும் நிதிப் பரிவர்த்தனைகளைப் பாதுகாப்பதில் சைபர் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவத்தையும் விளக்கினார்.

கல்வி அறிவு, தொழில்துறை நுண்ணறிவு மற்றும் சமூகத் தொடர்பு ஆகியவற்றை இணைப்பதன் மூலம், கல்லூரி அதன் மாணவர்களை டிஜிட்டல் உலகின் சவால்களை எதிர்கொள்ளத் தயார்படுத்துகிறது.

வளாகத்திற்கு அப்பால் சைபர் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு

திருவேற்காடு காவல்துறையுடன் இணைந்து சைபர் குற்ற விழிப்புணர்வு பேரணியை பிப்ரவரி 8, 2025 அன்று நடத்தியது. கல்லூரி வளாகத்தில் இருந்து மேட்டுப்பாளையம் கிராமம் வரை நடைபெற்ற பேரணியில் மாணவர்கள் டிஜிட்டல் பாதுகாப்பு குறித்த பதாகைகள் ஏந்தி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். காவல்துறை அதிகாரிகள் நடைமுறை வாழ்க்கை சைபர் குற்ற வழக்குகளைப் பகிர்ந்து கொண்டதோடு, பாதுகாப்பான ஆன்லைன் நடைமுறைகள் குறித்த துண்டுப் பிரசுரங்களைப் பொதுமக்களுக்கு விநியோகித்தனர்.

திறன் மேம்பாட்டு மன்றம் கம்ப்யூட்டர் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியாவுடன் இணைந்து, பிப்ரவரி 28, 2025 அன்று ஐடியாத்தான்’25 -யை ஏற்பாடு செய்தது. அஷ்யூர்கேர் ஹெல்த்டெக் எல்எல்பிஇன் திட்ட மேலாளர் ஆர். வசந்த், திறன் மேம்பாடு, மறுதிறன் மற்றும் தொடர்ந்து கற்றல் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தினார். இன்றைய வேலை சந்தையில் சைபர் பாதுகாப்பு எவ்வாறு ஒரு முக்கியத் தேவையாக மாறியுள்ளது என்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

கணினி அறிவியல் துறை தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் தற்போதைய போக்குகள் என்ற தலைப்பில் சிறப்பு சொற்பொழிவை மார்ச் 21, 2025 அன்று ஏற்பாடு செய்திருந்தது. நாட்வெஸ்ட் குழுமத்தின் மூத்த திட்ட மேலாளர் சித்ரா ராம்குமார், செயற்கை நுண்ணறிவு, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், தரவு அறிவியல் மற்றும் சைபர் பாதுகாப்பு போன்ற வளர்ந்து வரும் துறைகள் பற்றி உரை நிகழ்த்தினார். மாணவர்கள் ஒரு சிறப்புத் துறையில் கவனம் செலுத்தவும், தங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றிபெற அவர்களின் திறன்களை மேம்படுத்தவும் அவர் ஊக்குவித்தார்.

செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் எதிர்கால தொழில்களில் கவனம் செலுத்துதல்

செயற்கை நுண்ணறிவுத் துறை மார்ச் 21, 2025 அன்று நடத்திய சிறப்புச் சொற்பொழிவில் டாக்டர் பி. பாரதிதாசன், மருத்துவம் மற்றும் சைபர் பாதுகாப்பு போன்ற தொழில்களில் செயற்கை நுண்ணறிவின் பங்கையும் , தொழில்துறை வாய்ப்புகளையும் விளக்கினார்.

டிஜிட்டல் யுகத்தில் நுகர்வோர் உரிமைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு

முது வணிகவியல் துறை மற்றும் குடிமக்கள் நுகர்வோர் மன்றம் ஆகியவை இணைந்து டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் நுகர்வோர் உரிமைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை ஆகஸ்ட் 4, 2025 அன்று நடத்தின. சட்ட நிபுணரான வழக்கறிஞர் கார்த்திக் ஈஸ்வரன், மின்வணிகச் சட்டங்கள், டிஜிட்டல் கட்டணச் சிக்கல்கள் மற்றும் சைபர் மோசடி குறித்து உரை வழங்கினார். நுகர்வோரின் உரிமைகள் மற்றும் அவர்களுக்குக் கிடைக்கும் சட்டத் தீர்வுகள் குறித்து அவர் விளக்கினார்.

கல்விக்கும் தொழில்துறைக்கும் இடையிலான இடைவெளியைக் குறைத்தல்

கணக்கியல் மற்றும் நிதித்துறை ஆகஸ்ட் 8, 2025 அன்று நடைபெற்ற முன்னாள் மாணவர் நுண்ணறிவுப் பகிர்வு நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் மாணவி இ. ஸ்ரீமதி கலந்துகொண்டு, கல்லூரி வாழ்க்கையிலிருந்து கார்ப்பரேட் வெற்றிக்கான தனது பயணத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டார். தகவமைப்புத் திறன், தொடர்ச்சியான கற்றல் மற்றும் தொழில்முறை திறன்கள் வெற்றிக்கு முக்கியமாக இருப்பதாக அவர் எடுத்துரைத்தார். அன்று நடைபெற்ற இரண்டாவது அமர்வில் நிதிச் சந்தை நிபுணர் கண்ணன், டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் நிதித் துறையை எவ்வாறு மாற்றுகின்றன, நிதிப் பாதுகாப்பில் சைபர் பாதுகாப்பு ஏன் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்பதை அவர் விளக்கினார்.

பள்ளி மாணவர்களுக்கான டிஜிட்டல் பாதுகாப்பு

நாட்டு நலப்பணித் திட்டம், உன்னத் பாரத் அபியான் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து கல்லூரியின் ரோட்ராக்ட் கிளப் சென்னீருக்குப்பத்தில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் டிஜிட்டல் பாதுகாப்பு குறித்த சிறப்புச் சொற்பொழிவை ஆகஸ்ட் 29, 2025 அன்று நடத்தியது.

இந்த அமர்வை செயற்கை நுண்ணறிவுத் துறையின் தலைவர் ஆர். கிருஷ்ணன் நடத்தினார். வலுவான கடவுச்சொற்கள், பாதுகாப்பான உலாவுதல் மற்றும் ஃபிஷிங் தாக்குதல்களை அடையாளம் காண்பது ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை அவர் விளக்கினார். ஆன்லைனில் தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் சைபர் அபாயங்களைத் தவிர்ப்பதற்கும் நடைமுறை யோசனைகளை வழங்கினார்.

சைபர் அச்சுறுத்தல்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வளர்ந்து வருவதால், எஸ்.ஏ. கல்விக் குழுமத்தின் பங்கு இன்னும் முக்கியமானது. டிஜிட்டல் பாதுகாப்பில் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதன் மூலமும், தொழில்துறை தலைவர்களுடன் ஈடுபடுவதன் மூலமும், பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதன் மூலமும், கல்வி எவ்வாறு நடைமுறை உலகத் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதற்கான ஒரு முன்மாதிரியாக இந்நிறுவனம் உயர்ந்து நிற்கிறது.

தொழில்நுட்பம் எதிர்காலத்தைத் தொடர்ந்து வடிவமைக்கும் நிலையில், எஸ்.ஏ. கல்விக் குழுமம், மாணவர்களை வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கு மட்டுமல்ல, நாளைய பொறுப்பான, பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வுள்ள டிஜிட்டல் குடிமக்களாக மாறுவதற்கும் தயார்ப்படுத்தும் அதன் தொலைநோக்குப் பார்வையில் உறுதியாக உள்ளது.

[இணையவழி ஏமாற்றுகளிலிருந்து தற்காக்கும் முனைப்பில்...]

Summary

SA Education Group at the forefront of cyber security awareness

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

cyber crime
cyber attack
Cyber Shield Stories

Related Stories

No stories found.