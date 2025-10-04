பல்கலை.யில் வள்ளலாா் போதனைகள் குறித்த ஆய்வுகள் தேவை: ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி
பல்கலைக்கழகங்களில் வள்ளலாரின் போதனைகளை பரப்ப அவரது பெயரில் இருக்கைகளும் முனைவா் பட்ட (பி.எச்டி.) ஆய்வுகளும் தேவை என ஆளுநர் ஆா்.என். ரவி தெரிவித்தாா்.
வள்ளலாரின் 202-ஆவது அவதார தினத்தை (ஆக்.5) முன்னிட்டு சென்னை ஆளுநா் மாளிகையில் ‘சமரச சுத்த சன்மாா்க்க இளைஞா்கள் கருத்தரங்கம்’ சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதைத் தொடங்கி வைத்து ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி பேசியது: தா்மம் என்பதற்கு அனைத்து உயிா்களையும் மதிப்பது என வள்ளலாா் போதித்தாா். அதை உணா்ந்தால்தான் நாம் ஒருவரை ஒருவா் மதிப்போம். சமூகத்தில் உள்ள கொடுமைகள், பாகுபாடுகள், அனைத்தையும் சீா்செய்ய வள்ளலாா் தோன்றினாா். தனது பள்ளிகளில் ஜாதி, மத, மொழி பாகுபாடின்றி அனைவரையும் ஒன்றிணைத்து கற்றுத் தந்தாா். நம் பாரம்பரிய அறிவை காப்பாற்றினாா்.
ஆனால் சுதந்திரத்துக்குப் பிறகு நாம் அவரை மறந்துவிட்டோம். அவரது சமூக-ஆன்மிக இயக்கம் அரசியல்வாதிகளால் கைப்பற்றப்பட்டது.
வள்ளலாரின் போதனைகளை பரப்பும் இயக்கம் தேவை. பல்கலைக்கழகங்களில் வள்ளலாா் போதனைகள் குறித்த ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள் தேவை. இன்றைய முக்கிய 3 பிரச்னைகளாக வறுமை, சுற்றுப்புறச் சூழல், போா் ஆகியன உள்ளன. இவற்றுக்கு பதில் வள்ளலாரின் போதனைகளில் உள்ளது என்றாா் அவா்.
இந்த நிகழ்வில் பேராசிரியா் கே. சுந்தரமூா்த்தி, டாக்டா் ஏ.கே.ராமசாமி, அருள்நிதி ஆா்.குட்டாலம், சாது ஜானகிராமன் மற்றும் பல கல்வியாளா்கள், சன்மாா்க்க பக்தா்கள், மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனா்.