அன்புமணி ராமதாஸ்
அன்புமணி ராமதாஸ் கோப்புப் படம்
தமிழ்நாடு

போக்குவரத்துக் ஊழியா்களுக்கு 25 % போனஸ் வழங்க வேண்டும்: அன்புமணி

தமிழக போக்குவரத்துக் கழகங்கள் மற்றும் பொதுத் துறை ஊழியா்களுக்கு 25 சதவீத தீபாவளி போனஸை அரசு உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
Published on

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை:

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, போக்குவரத்துக் கழகங்கள், மின் துறை உள்ளிட்ட பொதுத் துறை ஊழியா்களுக்கு இதுவரை போனஸ் அறிவிக்கப்படவில்லை.

இதன் மூலம் உழைக்கும் வா்க்கத்தினரின் நலனின் தங்களுக்கு அக்கறை இல்லை என்பதை திமுக அரசு நிரூபித்துக்கொண்டிருக்கிறது.

நிகழாண்டில் போனஸின் அளவை 25 சதவீதமாக உயா்த்த வேண்டும். மேலும், அடுத்த இரு நாள்களில் தொழிலாளா்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.

