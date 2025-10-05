அரசியல் நிகழ்ச்சிகளுக்கான தடையை நீக்க வேண்டும்: அன்புமணி
தமிழக அரசியல் கட்சிகளின் கூட்டங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடையை உடனடியாக நீக்க வேண்டும் என பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை: கரூா் கூட்ட நெரிசல் உயிரிழப்புகள் தொடா்பான வழக்கில் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு பிறப்பித்த சில உத்தரவுகளைத் தொடா்ந்து பாமக உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகளின் நிகழ்ச்சிகளுக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த அனுமதிகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், புதிய நிகழ்ச்சிகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுகின்றன.
பொது நிகழ்ச்சிகளில் மக்களின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட வேண்டியது மிகவும் அவசியம் எனும் நிலையில், ஒரு நிகழ்வை காரணம் காட்டி அரசியல் கட்சிகளின் நிகழ்ச்சிகளைத் தடை செய்வது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது.
மதுரை, திருநெல்வேலி ஆகிய நகரங்களில் பாமக மேற்கொள்ளவிருந்த தமிழக மக்களின் உரிமை மீட்பு பயணத்துக்கு வழங்கப்பட்ட அனுமதி ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
அதேபோல், கோவை, ஈரோடு, திருப்பூா், நாமக்கல் மாவட்டங்களில் எந்த நிகழ்ச்சிக்கும் அனுமதி வழங்க காவல் துறை மறுக்கிறது. இது ஜனநாயகக் கடமையை நிறைவேற்றவிடாமல் அரசியல் கட்சிகளின் குரல்வளையை நெறிக்கும் செயலாகும்.
எனவே, பொதுக்கூட்டங்களுக்கான பாதுகாப்பு விதிகள் வகுக்கப்படும் வரை மக்கள் கூடும் இடங்களில் அரசியல் கட்சிகளின் பொதுக்கூட்டங்கள், ஊா்வலங்கள், நடைபயணங்கள் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளை நடத்திக்கொள்ள இடைக்கால அனுமதியை அரசு அளிக்க வேண்டும்.
அதற்காக அரசின் சாா்பில் விதிக்கப்படும் நியாயமான நிபந்தனைகளை அரசியல் கட்சிகளும் ஏற்றுக்கொண்டும் பொறுப்புடன் நிகழ்ச்சிகளை நடத்த வேண்டும் என்று அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.