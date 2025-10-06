தமிழ்நாடு

ராமதாஸை சந்தித்து நலம் விசாரித்த அன்புமணி

சென்னையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள தனது தந்தையும் பாமக நிறுவனருமான ராமதாஸை சந்தித்து அவரது மகன் அன்புமணி இன்று நலம் விசாரித்தார்.
ராமதாஸ் - அன்புமணி
ராமதாஸ் - அன்புமணிகோப்புப்படம்
கட்சியிலிருந்து அன்புமணியை நீக்குவதாக 2 வாரங்களுக்கு முன் ராமதாஸ் அறிவித்திருந்தார். உட்கட்சி மோதலால் பாமக பிளவுபட்ட நிலையில் அன்புமணியின் வருகை முக்கியத்துவமிக்க நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது.

பாமக நிறுவனா் ராமதாஸ் சென்னையில் உள்ள மருத்துவமனையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஜெய்ப்பூரில் அரசு மருத்துவமனையில் தீ விபத்து: 6 நோயாளிகள் பலி

சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் இதய பரிசோதனைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அவருக்கு இதய சிகிச்சை நிபுணா்கள் திங்கள்கிழமை பரிசோதனை மேற்கொள்ளவுள்ளனா்.

கடந்த 2013-இல் இதே மருத்துவமனையில் ராமதாஸுக்கு இதய அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இதையடுத்து குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மருத்துவமனைக்குச் சென்று இதய பரிசோதனை சிகிச்சைகளை மேற்கொண்டு வருகிறாா்.

Ramadoss
Anbumani

