ரூ.88 ஆயிரத்தைக் கடந்த தங்கம் விலை!

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.88 ஆயிரத்தைக் கடந்திருப்பது மக்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.
தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.88 ஆயிரத்தைக் கடந்திருப்பது மக்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று(திங்கள்கிழமை) சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.110 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,060க்கும் சவரனுக்கு ரூ.880 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.88,480க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதே போல், 18 காரட் தங்கம் விலையும் கிராமுக்கு ரூ.105 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.9,160க்கும், சவரனுக்கு ரூ.840 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.73,280க்கும் விற்பனையாகிறது. மேலும் வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.1 அதிகரித்துள்ளது.

அதன்படி வெள்ளி ஒரு கிராம் 166 ரூபாய்க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி 1,66,000 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

