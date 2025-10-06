வடகிழக்கு பருவமழை எப்போது?

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை வருகிற அக். 17 - 20க்குள் தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் பிரதீப் ஜான் கூறியுள்ளார்.
வடகிழக்கு பருவமழையைப் பொருத்தவரை, இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள தகவலில், அக்டோபர் - டிசம்பரில் தமிழகத்தில் தென்கோடி பகுதிகளைத் தவிர்த்தும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இயல்பைவிட அதிகமாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்றும் அக்டோபரில் வழக்கத்தைவிட 15 சதவீதம் அதிக மழைப்பொழிவு இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் வடகிழக்கு பருவமழை வருகிற அக். 17- 20 க்குள் தொடங்கும் என்று தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் பிரதீப் ஜான் கூறியுள்ளார்.
