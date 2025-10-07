தமிழக காடுகளில் 3,170 யானைகள்: அமைச்சர் தகவல்!

2025-ம் ஆண்டு மூன்றாவது ஒருங்கிணைந்த யானைகள் கணக்கெடுப்பின்படி தமிழ்நாட்டில் 3170 யானைகள் உள்ளதாக வனம் மற்றும் கதர் துறை அமைச்சர் ஆர்.எஸ். ராஜகண்ணப்பன் தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத் துறை சார்பில் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
2025-ம் ஆண்டு மூன்றாவது ஒருங்கிணைந்த யானைகள் கணக்கெடுப்பின்படி தமிழ்நாட்டில் 3170 யானைகள் உள்ளன. யானைகளின் எண்ணிக்கையின் நிலையான உயர்வு, யானை பாதுகாப்பில் தமிழ்நாடு வனத்துறை மேற்கொண்டுள்ள தொடர் முயற்சிகளின் பிரதிபலிப்பாகும்
இந்தியாவில் யானைகள் பாதுகாப்பில் தமிழ்நாடு நீண்ட காலமாகவே முன்னணி வகிக்கிறது. நாட்டின் மிக முக்கியமான உயிரினங்களில் ஒன்றைப் பாதுகாக்க, அறிவியல், மரபு மற்றும் சமூகப் பங்கேற்பை இது ஒருங்கிணைக்கிறது. அர்ப்பணிக்கப்பட்ட யானை காப்பகங்கள் மற்றும் சரணாலயங்களை உருவாக்குவது முதல், முதுமலை மற்றும் ஆனைமலையில் உள்ள பாகன் கிராமங்கள் மூலம் பாகன் குடும்பங்களை மறுவாழ்வு அளிப்பது வரை, பாதுகாப்பு மற்றும் சகவாழ்வை சமநிலைப்படுத்தும் முன்னோடி முயற்சிகளுக்கு இந்த மாநிலம் முதன்மை வகிக்கிறது.
மூன்றாவது ஒருங்கிணைந்த யானைகள் கணக்கெடுப்பு (2025) அறிக்கையின் வெளியீடு, இந்தப் பயணத்தில் ஒரு மைல்கல்லைக் குறிக்கிறது. இது தமிழ்நாட்டின் யானைகள் கணக்கெடுப்பு ஆரோக்கியம் மற்றும் நிலைத்தன்மையில் அளவிடக்கூடிய முன்னேற்றத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.
வனவிலங்கு வாரக் கொண்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக, இன்று (அக். 7) தலைமைச் செயலகத்தில் வனம் மற்றும் கதர் துறை அமைச்சர் ஆர்.எஸ். ராஜகண்ணப்பன் சமீபத்திய அறிக்கையை வெளியிட்டார். அதன்படி, தமிழக காடுகளில் கணக்கிடப்பட்ட 3,170 யானைகள் உள்ளன என்றும், இது முந்தைய கணக்கெடுப்பில் இருந்த 3,063 என்ற எண்ணிக்கையை விட 107 யானைகள் அதிகம் என்றும் அறிவித்தார்.
“தமிழ்நாட்டின் யானைகளின் எண்ணிக்கையில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த நிலையான வளர்ச்சி, அறிவியலை அடிப்படையாகக் கொண்ட வனவிலங்கு மேலாண்மை மற்றும் சமூக பங்களிப்பின் காரணமாக விளங்குகிறது என்றும் இது இம்மாநிலத்தின் அர்ப்பணிப்பைப் பிரதிபலிக்கிறது,” என்றும் வனத்துறை மற்றும் கதர் துறை அமைச்சர் கூறினார். “வளம் குன்றிய காடுகளை மீட்டெடுப்பதில் இருந்து, யானைகள் வழித்தடங்களை வலுப்படுத்துவது மற்றும் மனித-யானை மோதலைத் தடுக்க தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவது வரை, எங்கள் அணுகுமுறை முழுமையானதாகவும் மக்களை மையமாகக் கொண்டதாகவும் உள்ளது,” என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
"யானைகள் நமது காடுகளிலும், நமது கலாச்சார அடையாளத்திலும் ஒரு அங்கமாக உள்ளன. அவற்றின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது, நமது கொள்கைகள் பலனளிப்பதற்கான ஒரு வலுவான அறிகுறியாகும்" என்று அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர், சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை, சுப்ரியா சாகு கூறினார்.
ஆதாரத்தின் அடிப்படையிலான மற்றும் கூட்டு முயற்சியின் விளைவை வலியுறுத்திய, சாகு, "நாங்கள் வாழ்விட மறுசீரமைப்பு, அன்னிய களைச்செடிகளை அகற்றுதல், தீவனம் மற்றும் நீர் மேலாண்மையை மேம்படுத்துதல் மற்றும் யானைகளின் நடமாட்டத்தைக் கண்காணிக்கத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். தமிழ்நாட்டின் யானைகள் பாதுகாப்புத் திட்டங்களின் கீழ், அகத்தியமலை யானைகள் காப்பகத்தை அறிவித்துள்ளது, தந்தை பெரியார் மற்றும் காவேரி தெற்கு வனவிலங்கு சரணாலயங்களை அறிவித்துள்ளது, மேலும் யானைகளின் வாழ்விடத்தின் 2.8 லட்சம் ஹெக்டேருக்கு அதிகமான பரப்பளவில் பாதுகாப்பை விரிவுபடுத்தியுள்ளது, இது அதன் முக்கியத்துவத்தை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது." என்று கூறினார்.
இந்த ஒருங்கிணைந்த கணக்கெடுப்பு மதிப்பீடு, யானைகளின் வாழ்விடங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் நிலப்பரப்புகளில் நிலையான தரவை உறுதி செய்வதற்காக, கர்நாடகத்துடன் இணைந்து மே 23 முதல் 25, 2025 வரை நடத்தப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில், இந்த கணக்கெடுப்பு புலிகள் காப்பகங்கள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள், பிராந்திய வனப் பிரிவுகள் மற்றும் ஒரு தேசியப் பூங்கா உட்பட 26 வனப் பிரிவுகளை உள்ளடக்கி மேற்கொள்ளப்பட்டது. மொத்தம் 2,043 வனத்துறை பணியாளர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் இதில் பங்கேற்றனர். அவர்கள், 'பிளாக் கவுண்ட்' (Block Count), 'லைன்-டிரான்செக்ட் (சாணம் கணக்கெடுப்பு)' (Line-transect - dung count), மற்றும் 'நீர்நிலை கணக்கெடுப்பு' (Waterhole count) ஆகிய மூன்று நிலையான வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தினர்.
இந்த ஆய்வின் பகுப்பாய்வின்படி, 3,261 சதுர கிலோமீட்டரை உள்ளடக்கிய 681 மாதிரிப் பிரிவுகளின் அடிப்படையில், யானைகளின் அடர்த்தி ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு 0.35 என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மொத்த யானைகள் கணக்கெடுப்பில் 44 சதவீதம் வளர்ச்சியடைந்த யானைகள் ஆகும். இதில், ஆண்-பெண் விகிதம் 1:1.77 ஆகவும், வளர்ச்சியடைந்த பெண் யானை-கன்றுக்குட்டி விகிதம் 1:0.50 ஆகவும் உள்ளது. ஒரு யானை கூட்டமானது 3 முதல் 16 யானைகள் வரை இருந்தது. முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் மிக அதிக அடர்த்தியாக ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு 1.35 எனப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது (மதிப்பிடப்பட்ட யானைகளின் எண்ணிக்கை 325), இதற்கு அடுத்தபடியாக கூடலூர் வனப் பிரிவு மற்றும் ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் ஆகியவை உள்ளன.
ஒருங்கிணைந்த யானைகள் கணக்கெடுப்பு மதிப்பீடு 2025 ஆனது, தென்னிந்தியா முழுவதும் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட, ஒருங்கிணைந்த கண்காணிப்பின் மதிப்பை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. மேலும், தமிழ்நாட்டில் காட்டு யானைகளின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்க, யானை வழித்தடங்களை மீட்டெடுப்பதில், மோதலைத் தணிப்பதில், மற்றும் சமூகப் பங்காண்மைகளில் தொடர்ந்து முதலீடு செய்ய வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தையும் இது வலியுறுத்துகிறது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
