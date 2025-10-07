சென்னை ஒன் செயலியில் மாதாந்திர பயண அட்டை பெறும் வசதி!

சென்னை ஒன் செயலியில் மாநகரப் போக்குவரத்து கழகத்தின் மாதாந்திர பயண அட்டை பெறும் வசதி விரைவில் அறிமுகம் செய்யப்படவுள்ளது.
இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக, அனைத்து பொது போக்குவரத்தையும் இணைக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட ‘சென்னை ஒன்’ செயலி கடந்த மாதம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
இந்த செயலியை பயன்படுத்தி மாநகரப் பேருந்து, மெட்ரோ மற்றும் புறநகர் ரயில் பயணத்துக்கான பயணச் சீட்டைப் பெறலாம். ஒரே பயணச்சீட்டின் மூலம் மூன்று வகை போக்குவரத்துச் சேவைகளையும் பயன்படுத்தும் வசதியும் உள்ளது.
சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து ஆணையம் உருவாக்கிய சென்னை ஒன் செயலிக்கு, சென்னை மக்கள் மத்தியில் பெறும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
இந்த நிலையில், சென்னை மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகம் பயணிகளுக்கு வழங்கிவரும் மாதாந்திர பயண அட்டையையும் சென்னை ஒன் செயலி மூலம் பெறும் வசதி விரைவில் அறிமுகம் செய்யப்படவுள்ளது.
இதற்கான பணிகளை சென்னை மாநகரப் போக்குவரத்து கழகத்துடன் இணைந்து சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து ஆணைய அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தற்போது சென்னை மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் அனைத்துப் பயணிகளும் பயன்பெறும் வகையில் ரூ. 1,000 மற்றும் ரூ. 2,000 ஆகிய இரண்டு மாதாந்திர பயண அட்டை திட்டங்கள் நடைமுறையில் உள்ளன. ரூ. 1,000 பயணத் திட்டத்தில் குளிர்சாதனப் பேருந்துகளைத் தவிர, ரூ. 2,000 பயணத் திட்டத்தில் அனைத்துவகை மாநகரப் பேருந்துகளிலும் மாதம் முழுவதும் பயணம் செய்துகொள்ள முடியும்.
இந்த மாதாந்திர பயண அட்டைகள், சென்னையில் உள்ள முக்கிய பேருந்து நிலையங்களில் உள்ள அலுவலகங்களில் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. மாதம்தோறும் நேரில் சென்று பயணிகள் புதுப்பிக்க வேண்டும்.
இந்த நிலையில், பயணிகளின் சிரமத்தைக் குறைக்கும் வகையில் சென்னை ஒன் செயலி மூலமே மாதாந்திர பயண அட்டையைப் பெறும் வசதியும் நடைமுறைக்கு கொண்டுவரப்படவுள்ளது.
