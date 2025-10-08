தமிழகத்திலிருந்து கடத்தப்பட்ட 440 சிலைகள் மீட்பு! - அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு
தமிழகத்திலிருந்து கடத்தப்பட்ட சிலைகளில் கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் மட்டும் 440 சிலைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக அறநிலையத் துறை அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு தெரிவித்தாா்.
சிலை மீட்புப் பணிகள் தொடா்பாக இந்து சமய அறநிலையத் துறை மற்றும் சிலை திருட்டு தடுப்புப் பிரிவு அலுவலா்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு தலைமையில் சென்னையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்தில் கடந்த காலங்களில் தமிழகத்திலிருந்து கடத்தப்பட்ட சிலைகளை மீட்பது குறித்தும், மீட்கப்பட்ட சிலைகளை சம்பந்தப்பட்ட திருக்கோயில்களிடம் ஒப்படைத்தல் மற்றும் உலோகத் திருமேனிகளை பாதுகாக்க தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் விரிவான ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்தக் கூட்டத்தில் அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு பேசியதாவது:
கடந்த காலங்களில் தமிழகத்திலிருந்து கடத்தப்பட்ட சிலைகள் மற்றும் கலைப் பொருள்களை கண்டறிந்து அவற்றை மீட்கும் பணிகளை துரிதமாக மேற்கொண்டதன் அடிப்படையில் இதுவரை உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்து 440 சிலைகள் மற்றும் கலைப்பொருள்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், திமுக அரசு பொறுப்பேற்றபின், உலோகத் திருமேனிகளை பாதுகாக்கும் வகையில் ரூ.166 கோடி மதிப்பீட்டில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மற்றும் களவு எச்சரிக்கை மணி வசதியுடன் 1,889 பாதுகாப்பறைகள் கட்டட அனுமதி வழங்கப்பட்டு, அவற்றில் 1,716 பாதுகாப்பறைகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளன. இதர பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
திருக்கோயில்களிலிருந்து கடத்தப்பட்டு உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ள சிலைகளை மீட்கும் பணிகளை துரிதமாக மேற்கொள்ளவும், அதற்கு தேவையான உதவிகளை வழங்கவும் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளாா். மாதந்தோறும் இந்து சமய அறநிலையத் துறை மற்றும் சிலை திருட்டு தடுப்புப் பிரிவு அலுவலா்களின் ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு நம் கலைப் பொக்கிஷங்களை மீட்கும் பணிகள் தொடா்ந்து மேற்கொள்ளப்படும். இப்பணிகளை துரிதமாக மேற்கொள்ளும் வகையில் துறை அலுவலா்கள் சிலை திருட்டு தடுப்புப் பிரிவு அலுவலா்களுடன் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்றாா் அவா்.
இக்கூட்டத்தில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஆணையா் பி.என்.ஸ்ரீதா், கூடுதல் ஆணையா் சி. பழனி, சிலைக் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு கூடுதல் காவல்துறை இயக்குநா் டி.கல்பனா நாயக், காவல்துறை தலைவா் அனிசா உசேன், காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆா். சிவக்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
வெளிநாடுகளில் கண்டறியப்பட்ட 76 சிலைகள்: திமுகஅரசு கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு மே மாதம் பொறுப்பேற்ற நாள் முதல் நிகழாண்டு செப்.30-ஆம் தேதி வரை உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்து 239 உலோகச் சிலைகள், 98 கற்சிலைகள், 4 மரகதலிங்கங்கள், ஓவியங்கள் மற்றும் கலைப்பொருள்கள் என மொத்தம் 440 சிலைகள் மற்றும் கலைப்பொருள்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் வெளிநாடுகளிலிருந்து மீட்கப்பட்ட 12 சிலைகளில் 10 சிலைகள் முறைப்படி சம்பந்தப்பட்ட திருக்கோயில் நிா்வாகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன.
சிலைத் திருட்டு தடுப்புப் பிரிவுக்கென கும்பகோணத்தில் இயங்கி வந்த நீதிமன்றத்தைத் தொடா்ந்து கூடுதலாக மதுரை மற்றும் சென்னையில் நீதிமன்றங்கள் தொடங்கப்பட்டு சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றன. அமெரிக்கா, லண்டன், சிங்கப்பூா், நெதா்லாந்து, பிரான்ஸ், ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகளில் கடத்தப்பட்ட 76 சிலைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் சிங்கப்பூரில் கண்டறியப்பட்ட அனுமன் சிலை உள்ளிட்ட 16 சிலைகளை இதற்கென அமைக்கப்பட்ட இந்து சமய அறநிலையத்துறை மற்றும் சிலைத் திருட்டு தடுப்புப் பிரிவு அலுவலா்களைக் கொண்ட குழு சிங்கப்பூருக்கு சென்று ஆவணங்களையும் சாட்சிகளையும் முறையாக சமா்ப்பித்து அந்த சிலைகள் தமிழகத்துக்கு மீட்டு கொண்டு வரவுள்ளன.
நெதா்லாந்தில் கண்ணப்ப நாயனாா் சிலை... நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், திருப்புகலூா் அக்னீஸ்வரா் திருக்கோயிலில் கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காணாமல் போன கண்ணப்ப நாயனாா் சிலை நெதா்லாந்து நாட்டின் கண்காட்சியில் கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு ஏலம் விடப்பட இருந்த நிலையில் கண்டறியப்பட்டு சிலை திருட்டு தடுப்புப் பிரிவினரின் துரித முயற்சியால் ஏலம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அச்சிலைகளுக்கான ஆவணங்கள் அனைத்தும் நெதா்லாந்து அரசிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு உள்ளன. இன்னும் ஓரிரு மாதங்களில் அச்சிலை தமிழகத்துக்கு கொண்டு வரப்படஉள்ளது. அதேபோல் லண்டன் ஆக்ஸ்போா்டு பல்கலைக்கழகத்தில் அல்மோஷன் கண்காட்சியகத்தில் கண்டறியப்பட்ட திருமங்கையாழ்வாா் சிலையை மீட்டு கொண்டுவர தொடா் முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டதை தொடா்ந்து அச்சிலையை திரும்ப ஒப்படைக்க ஆக்ஸ்போா்டு பல்கலைக்கழக நிா்வாகம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. அதற்கான பணிகள் விரைந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
மெய்நிகா் அருங்காட்சியகத்தில்... சிலைகளை பாதுகாப்பாக வைக்க தமிழகத்தில் ஒன்பது இடங்களில் திருமேனி பாதுகாப்பு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. கூடுதலாக சென்னையில் சுமாா் 1,000 சிலைகளை பாதுகாப்பாக வைத்திடும் வகையில் திருமேனி பாதுகாப்பு மையம் அமைக்கப்படவுள்ளது. சிலை திருட்டு தடுப்புப் பிரிவால் மெய்நிகா் அருங்காட்சியம் என்ற வகையில் வலைதளத்தில் 138 சிலைகள், 360 டிகிரி கோணங்களில் காணும் வகையில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்னும் 300 சிலைகளை இவ்வகையில் உருவாக்கி வலைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்வதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும், சிலை திருட்டை தடுக்க சிலைகளில் நுண்ணிய கதிரியக்க மென்பொருளை பதித்துப் பாதுகாக்கின்ற வகையில் சோதனை முயற்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது என அறநிலையத் துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.