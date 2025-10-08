குறையத் தொடங்கிய மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம்!
மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 112.27 அடியாகக் குறைந்தது.
மேட்டூர் அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு விநாடிக்கு 13,000 கன அடியிலிருந்து விநாடிக்கு 12,000 கன அடியாகக் குறைக்கப்பட்டது.
அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு விநாடிக்கு 6,266 கன அடியிலிருந்து 6,867கன அடியாக சற்று அதிகரித்துள்ளது.
அணையிலிருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு விநாடிக்கு 13,000 கன அடி வீதம் நீர் மின் நிலையங்கள் வழியாகவும் கிழக்கு மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு மேல்மட்ட மதகுகள் வழியாக விநாடிக்கு 500 கன அடி வீதமும் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
மேட்டூர் அணை நீர் இருப்பு 81.67 டிஎம்சியாக உள்ளது.
Regarding the water level of Mettur Dam
