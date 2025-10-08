தமிழ்நாடு

தங்கம் விலை 2வது முறையாக உயர்வு! ரூ. 91 ஆயிரத்தைக் கடந்தது!

தங்கம் விலை இன்று(அக். 8) ஒரே நாளில் ரூ. 1,480 உயர்வு.
தங்கம் விலை (கோப்புப்படம்)din
1 min read

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(அக். 8) 2வது முறையாக சவரனுக்கு ரூ. 680 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 91,080-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சர்வதேச அளவில் தங்கத்தின் மீதான முதலீடுகள் அதிகரித்துள்ள காரணத்தால் தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்த வண்ணம் உள்ளது.

தங்கத்தின் விலை திங்கள்கிழமை சவரனுக்கு ரூ.1,400 உயர்ந்து ரூ.89,000-க்கும், செவ்வாய்க்கிழமை தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்ந்து ரூ.89,600-க்கும் விற்பனையானது.

இதனிடையே, இன்று(அக். 8) காலை கிராமுக்கு ரூ.100 உயர்ந்து ரூ.11,300-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.800 உயர்ந்து ரூ.90,400-க்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், வர்த்தகம் நிறைவடைவதற்கு முன்பாக 2வது தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி கிராமுக்கு ரூ. 85 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 11,385-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 680 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 91,080-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 3 உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.170-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 3000 உயர்ந்து ஒரு கிலோ ரூ.1,70,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.

கடந்த மூன்று நாள்களில் மட்டும் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 3,480 உயர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The price of gold jewellery in Chennai has increased by Rs. 680 per sovereign for the second time, reaching Rs. 91,080.

gold rate
தங்கம் விலை

