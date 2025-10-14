தமிழ்நாடு

அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் தொடங்குகிறது வடகிழக்குப் பருவமழை!

அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் காணப்படுகிறது.
வடகிழக்குப் பருவமழை
வடகிழக்குப் பருவமழை
Published on
Updated on
1 min read

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழையின்போது நவம்பர் - டிசம்பர் மாதங்களில் அதிகமாக மழை இருக்கும். குறிப்பாக வட மாவட்டங்கள் அதிக மழையைப் பெறும்.

அந்தவகையில், இந்தாண்டுக்கான வடகிழக்குப் பருவமழை அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்படடுள்ளதாவது,

தென்மேற்குப் பருவமழை அக். 16-18 ஆகிய தேதிகளில் இந்திய பகுதிகளிலிருந்து முழுமையாக விலகுவதற்கான சாத்தியகூறுகள் உள்ளன.

எனவே அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்குவதற்கான சாத்தியகூறுகள் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.

Summary

The India Meteorological Department has announced that the northeast monsoon is likely to begin in Tamil Nadu and Puducherry in the next 48 hours.

இதையும் படிக்க: லிஜோ ஜோஸ் பெல்லிசரி படத்திற்கு இசையமைக்கும் ஏ. ஆர். ரஹ்மான்!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Northeast monsoon

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com