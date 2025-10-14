அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் தொடங்குகிறது வடகிழக்குப் பருவமழை!

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழையின்போது நவம்பர் - டிசம்பர் மாதங்களில் அதிகமாக மழை இருக்கும். குறிப்பாக வட மாவட்டங்கள் அதிக மழையைப் பெறும்.
அந்தவகையில், இந்தாண்டுக்கான வடகிழக்குப் பருவமழை அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்படடுள்ளதாவது,
தென்மேற்குப் பருவமழை அக். 16-18 ஆகிய தேதிகளில் இந்திய பகுதிகளிலிருந்து முழுமையாக விலகுவதற்கான சாத்தியகூறுகள் உள்ளன.
எனவே அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்குவதற்கான சாத்தியகூறுகள் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.
