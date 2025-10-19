தமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் அடுத்த 7 நாள்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்பு!

சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்...
1 min read

தமிழகத்தில் அடுத்த 7 நாள்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று(அக். 19) வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி, இன்று(அக். 19) கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

  1. நீலகிரி

  2. கோயம்புத்தூர்,

  3. திருப்பூர்,

  4. ஈரோடு,

  5. தேனி,

  6. விருதுநகர்,

  7. ராமநாதபுரம்,

  8. தூத்துக்குடி,

  9. தென்காசி,

  10. திருநெல்வேலி,

  11. கன்னியாகுமரி

அக். 20 திங்கள்கிழமை கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

  1. நீலகிரி

  2. கோயம்புத்தூர்,

  3. திருப்பூர்,

  4. ஈரோடு,

  5. திண்டுக்கல்,

  6. தேனி,

  7. மதுரை,

  8. விருதுநகர்,

  9. ராமநாதபுரம்,

  10. சிவகங்கை,

  11. புதுக்கோட்டை,

  12. தஞ்சாவூர்,

  13. திருவாரூர்,

  14. நாகப்பட்டினம்,

  15. மயிலாடுதுறை,

  16. கடலூர்,

  17. விழுப்புரம்,

  18. செங்கல்பட்டு,

  19. புதுச்சேரி,

  20. காரைக்கால்,

அக். 21 செவ்வாய்க்கிழமை கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

  1. திருவள்ளூர்,

  2. சென்னை,

  3. செங்கல்பட்டு

  4. விழுப்புரம்

  5. கடலூர்

  6. நாகப்பட்டினம்,

  7. மயிலாடுதுறை

  8. தஞ்சாவூர்

  9. திருவாரூர்

  10. புதுக்கோட்டை

  11. ராமநாதபுரம்,

  12. சிவகங்கை

  13. புதுச்சேரி,

  14. காரைக்கால்

அக். 22 புதன்கிழமை கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

  1. திருவள்ளூர்,

  2. சென்னை,

  3. செங்கல்பட்டு

  4. காஞ்சிபுரம்

  5. விழுப்புரம்

  6. ராணிப்பேட்டை,

  7. திருப்பத்தூர்,

  8. வேலூர்,

  9. திருவண்ணாமலை,

  10. கள்ளக்குறிச்சி,

  11. கடலூர்

  12. மயிலாடுதுறை

  13. நாகப்பட்டினம்,

  14. திருவாரூர்

  15. தஞ்சாவூர்

  16. புதுக்கோட்டை

  17. புதுச்சேரி,

  18. காரைக்கால்

அக். 23 கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

  1. கிருஷ்ணகிரி,

  2. தருமபுரி,

  3. திருப்பத்தூர்,

  4. திருவண்ணாமலை,

  5. விழுப்புரம்

  6. புதுச்சேரி

அக். 24 கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

  1. திருவள்ளூர்,

  2. சென்னை,

  3. காஞ்சிபுரம்,

  4. ராணிப்பேட்டை,

  5. திருவண்ணாமலை,

  6. தருமபுரி,

  7. ஈரோடு,

  8. நீலகிரி,

  9. கோயம்புத்தூர்,

  10. தேனி,

  11. திண்டுக்கல்,

  12. தென்காசி

அக். 25 கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

  1. கோயம்புத்தூர்,

  2. ஈரோடு,

  3. கிருஷ்ணகிரி,

  4. தருமபுரி,

  5. சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களின் மேற்கு மலைத் தொடர்ச்சிப் பகுதிகள்

மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்

அக். 23-இல்

  • வேலூர்

  • ராணிப்பேட்டை

  • திருவள்ளூர்,

  • சென்னை,

  • காஞ்சிபுரம்

  • செங்கல்பட்டு

அக். 24-இல்

  • வேலூர்,

  • திருப்பத்தூர்,

  • கிருஷ்ணகிரி

அக். 25-இல்

  • நீலகிரி மாவட்டத்தில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

