தமிழகத்தில் அடுத்த 7 நாள்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்பு!

தமிழகத்தில் அடுத்த 7 நாள்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று(அக். 19) வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.
அதன்படி, இன்று(அக். 19) கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
நீலகிரி
கோயம்புத்தூர்,
திருப்பூர்,
ஈரோடு,
தேனி,
விருதுநகர்,
ராமநாதபுரம்,
தூத்துக்குடி,
தென்காசி,
திருநெல்வேலி,
கன்னியாகுமரி
அக். 20 திங்கள்கிழமை கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
நீலகிரி
கோயம்புத்தூர்,
திருப்பூர்,
ஈரோடு,
திண்டுக்கல்,
தேனி,
மதுரை,
விருதுநகர்,
ராமநாதபுரம்,
சிவகங்கை,
புதுக்கோட்டை,
தஞ்சாவூர்,
திருவாரூர்,
நாகப்பட்டினம்,
மயிலாடுதுறை,
கடலூர்,
விழுப்புரம்,
செங்கல்பட்டு,
புதுச்சேரி,
காரைக்கால்,
அக். 21 செவ்வாய்க்கிழமை கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
திருவள்ளூர்,
சென்னை,
செங்கல்பட்டு
விழுப்புரம்
கடலூர்
நாகப்பட்டினம்,
மயிலாடுதுறை
தஞ்சாவூர்
திருவாரூர்
புதுக்கோட்டை
ராமநாதபுரம்,
சிவகங்கை
புதுச்சேரி,
காரைக்கால்
அக். 22 புதன்கிழமை கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
திருவள்ளூர்,
சென்னை,
செங்கல்பட்டு
காஞ்சிபுரம்
விழுப்புரம்
ராணிப்பேட்டை,
திருப்பத்தூர்,
வேலூர்,
திருவண்ணாமலை,
கள்ளக்குறிச்சி,
கடலூர்
மயிலாடுதுறை
நாகப்பட்டினம்,
திருவாரூர்
தஞ்சாவூர்
புதுக்கோட்டை
புதுச்சேரி,
காரைக்கால்
அக். 23 கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
கிருஷ்ணகிரி,
தருமபுரி,
திருப்பத்தூர்,
திருவண்ணாமலை,
விழுப்புரம்
புதுச்சேரி
அக். 24 கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
திருவள்ளூர்,
சென்னை,
காஞ்சிபுரம்,
ராணிப்பேட்டை,
திருவண்ணாமலை,
தருமபுரி,
ஈரோடு,
நீலகிரி,
கோயம்புத்தூர்,
தேனி,
திண்டுக்கல்,
தென்காசி
அக். 25 கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
கோயம்புத்தூர்,
ஈரோடு,
கிருஷ்ணகிரி,
தருமபுரி,
சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களின் மேற்கு மலைத் தொடர்ச்சிப் பகுதிகள்
மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்
அக். 23-இல்
வேலூர்
ராணிப்பேட்டை
திருவள்ளூர்,
சென்னை,
காஞ்சிபுரம்
செங்கல்பட்டு
அக். 24-இல்
வேலூர்,
திருப்பத்தூர்,
கிருஷ்ணகிரி
அக். 25-இல்
நீலகிரி மாவட்டத்தில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.