தங்கம் விலை ஒரே நாளில் ரூ. 3,680 குறைவு! வெள்ளி விலையும் குறைவு!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரே நாளில் இரண்டாவது முறையாக சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்துள்ளது.
தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து வந்த நிலையில், கடந்த சில நாள்களாக குறைந்து வருகிறது. கடந்த அக். 18-ஆம் தேதி சவரனுக்கு ரூ.1,600 குறைந்து ரூ.96,000-க்கு விற்பனையானது.
தொடர்ந்து, தீபாவளியன்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.80 குறைந்து ரூ.11,920-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.640 குறைந்து ரூ.95,360-க்கும் விற்பனையானது. செவ்வாய்க்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.80 உயா்ந்து ரூ.12,000-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.640 உயர்ந்து ரூ.96,000-க்கும் விற்பனையானது.
இதனிடையே, இன்று(அக். 22) காலை ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ. 2,400 குறைந்து ஒரு சவரன் 93,600-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 300 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 11,700 -க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், இன்று மாலை வர்த்தகம் நிறைவடையும் தருவாயில் தங்கம் விலை மேலும் குறைந்துள்ளது. சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 92,320-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 160 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 11,540-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 175-க்கும், ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 1,75,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
