அன்னம் தொடரில் பிக் பாஸ் பிரபலம்!

அன்னம் தொடரில் பிக் பாஸ் பிரபலம் பிரியங்கா ஷிவன்னா.
அன்னம் தொடர்.
அன்னம் தொடர்.
சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் அன்னம் தொடரில் பிரியங்கா ஷிவன்னா இணைந்துள்ளார்.

அன்னம் தொடர் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு 7 மணிக்கு ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது.

பிரியங்கா ஷிவன்னா.
பிரியங்கா ஷிவன்னா.

அன்னம் தொடரின் பிரதான பாத்திரங்களில் அயலி தொடர் பிரபலம் அபி நட்சத்திரா, கனா காணும் காலங்கள் -2 தொடரில் நாயகனாக நடித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமான பரத்குமார் ஆகியோர் நடித்து வருகின்றனர்.

மேலும், இத்தொடரில் மனோகர், கார்த்திக், ராஜலட்சுமி உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.

இந்தத் தொடரிலிருந்து, ரம்யா பாத்திரத்தில் நடித்து வந்த திவ்யா கணேசன் திடீரென விலகினார். அவர் பிக் பாஸ் - 9 நிகழ்ச்சிக்கு வைல்டு கார்டின் மூலம் செல்லவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், அன்னம் தொடரில் ரம்யா பாத்திரத்தில் இனி பிரியங்கா ஷிவன்னா நடிக்கவுள்ளார்.

நடிகை பிரியங்கா ஷிவன்னா, கன்னட பிக் பாஸ் சீசன் 7-ல் பங்கேற்று பிரபலமானவர். தெலுங்கு தொடர்களில் நடித்து மக்கள் மனங்களை கவர்ந்தவர்.

நாக பஞ்சமி தொடரில் நடித்து தனக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கியவர். ராஜகுமாரி, கிருஷ்ண துளசி ஆகிய படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.

