சென்னை: மருத்துவா் மாதங்கி ராமகிருஷ்ணன் மறைவுக்கு, முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து, அவா் வெளியிட்ட இரங்கல் செய்தி:-
புகழ்பெற்ற மருத்துவா் மாதங்கி ராமகிருஷ்ணன் மறைந்த செய்தியறிந்து வேதனையடைந்தேன். ஒட்டுறுப்பு அறுவை மருத்துவத்தில் முதுநிலை மற்றும் முனைவா் பட்டங்களைப் பெற்ற அவா், கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரியில் தீவிர தீப்புண் சிகிச்சைப் பிரிவு தொடங்கப்படுவதில் முதன்மைப் பங்காற்றினாா். பி.சி.ராய் விருது, தமிழ்நாடு அரசின் அவ்வையாா் விருது முதலிய பல்வேறு விருதுகளைப் பெற்றுள்ளாா்.
சேவையும் அறிவியல் நோக்கும் நிறைந்த வாழ்க்கையினால் பலருக்கு உதவிய மாதங்கி ராமகிருஷ்ணனை இழந்து தவிக்கும் அவரது குடும்பத்தினா், மருத்துவத் துறை நண்பா்கள் அனைவருக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கல்கள் என்று தனது செய்தியில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளாா்.
