மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து குறைவு

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து திங்கள்கிழமை காலை 25,500 கனஅடியாக குறைந்தது.

அணையின் நீர்மட்டம் 8-வது நாளாக 120 அடியாகவும் நீர் இருப்பு 93.47 டிஎம்சியாகவும் உள்ளது. அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 25,000 கனஅடியாக குறைக்கப்பட்டது.

நீர்மின் நிலையங்கள் வழியாக வினாடிக்கு 22,300 கனஅடி வீதமும் உபரி நீர் போக்கி வழியாக வினாடிக்கு 2,700 கனஅடி வீதமும் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

கிழக்கு மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு மேல்மட்ட மதகுகள் வழியாக வினாடிக்கு 500 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

The water inflow into Mettur Dam decreased to 25,500 cubic feet on Monday morning.

