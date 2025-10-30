தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,800 குறைந்தது! இன்றைய நிலவரம்..

சென்னையில் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,800 குறைந்துள்ளது.
தங்கம் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்து வந்த நிலையில், கடந்த சில நாள்களாக படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது.
இந்த வாரத்தில், முதல் 2 நாள்கள் தங்கத்தின் விலை குறைந்த நிலையில் நேற்று(புதன்) ஒரே நாளில் ரூ. 2,000 உயர்ந்தது.
இன்று(வியாழக்கிழமை) காலை நிலவரப்படி ஒரு கிராம் ரூ.225 குறைந்து ரூ. 11,100-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 1,800 குறைந்து ரூ. 88,800-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை ஒரு கிராமுக்கு ரூ.1 குறைந்து ரூ. 165-க்கும் ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 1,65,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை குறைந்து வருவது மக்கள் மத்தியில் சற்று ஆறுதலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
