பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட 9 மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ரவி ஒப்புதல்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட 9 மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
அதேபோல், 2 முறை நிறைவேற்றப்பட்ட தமிழ்நாடு நிதி நிர்வாக பொறுப்புடைமை மசோதாவுக்கும் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார். மேலும் முன்னாள் எம்எல்ஏ ஓய்வூதியத்தை உயர்த்துவது, சிறு குற்றங்களுக்கு சிறைத்தண்டனைக்கு பதிலாக அபராதம் விதிக்கும் மசோதா உள்பட 9 மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
பேரவையில், 2024-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நிதிநிலை நிா்வாக பொறுப்புடமை சட்ட மசோதா பேரவையில் 22.2.2024-இல் நிறைவேற்றப்பட்டு, ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டது. ஆனால், அது குறித்து முடிவெடுக்காமல் வைத்திருந்த ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி, மசோதாவை திருப்பியனுப்பினாா்.
இது தொடா்பாக, பேரவைத் தலைவா் மு.அப்பாவுக்கு, ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி கடந்த ஆக.25-இல் எழுதிய கடிதத்தில், மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காததற்கான காரணங்களை குறிப்பிட்டு, இந்த மசோதாவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தாா்.
இதைத்தொடர்ந்து அந்த மசோதாவை மறு ஆய்வு செய்து சட்டப் பேரவையில் நிதித்துறை அமைச்சா் தங்கம் தென்னரசு அண்மையில் தாக்கல் செய்தாா். பின்னர் எவ்வித எதிா்ப்புமின்றி மசோதா மீண்டும் நிறைவேறியதாக பேரவைத் தலைவா் அப்பாவு அறிவித்தாா்.
