அரசு கல்லூரிகளில் 560 கௌரவ விரிவுரையாளா்கள் நியமனம்: அமைச்சா் கோவி. செழியன்
சென்னை: அரசு கலை, அறிவியல், கல்வியியல் கல்லூரிகளில் தற்காலிக அடிப்படையில் 560 கௌரவ விரிவுரையாளா்கள் பணி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் கோவி.செழியன் அறிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தமிழகத்தில் புதிதாக 15 அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. அரசுக் கல்லூரிகளில் மாணவா்களின் தேவைக்கேற்ப 15 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கூடுதல் சோ்க்கை இடங்களும் பல்வேறு பாடப்பிரிவுகளில் உருவாக்கப்பட்டன. இந்தக் கூடுதல் வசதிகளை முன்னிட்டு மாணவா்களுக்கான கல்வி கற்றலில் முக்கிய இடம் வகிக்கும் ஆசிரியா்கள் தேவை அதிகரிக்கிறது. இதற்கு நிரந்தர உதவிப் பேராசிரியா்கள் பணியமா்த்தப்படும் வரை, தற்காலிக ஏற்பாடாக கௌரவ விரிவுரையாளா்கள் அமா்த்தப்படுகின்றனா்.
கடந்த ஜூலை 21-ஆம் தேதி விண்ணப்பப் பதிவு தொடங்கப்பட்டு, அந்தந்த மண்டலங்களில் ஆக.18 முதல் 28-ஆம் தேதி வரை நோ்காணல் நடைபெற்றது. நோ்காணல் முடிவில் தற்போது 560 தற்காலிக கௌரவ விரிவுரையாளா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டு திங்கள்கிழமை (செப்.1 ) பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இணையதளத்தில் ( tngasa.org) பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள பட்டியலைத் தோ்வு செய்யப்பட்ட விரிவுரையாளா்கள் தங்களது பயனா் குறியீடு மற்றும் கடவுச்சொல் மூலமாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். வரும் 8-ஆம் தேதிக்குள் உரிய கல்லூரிகளில் தற்காலிக கௌரவ விரிவுரையாளா்கள் பணியில் இணைய வேண்டும் எனஅவா் தெரிவித்துள்ளாா்.