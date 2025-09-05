தமிழகத்தைச் சோ்ந்த நால்வருக்கு விருது
சிறப்பாக கல்விப்பணியற்றி வரும் ஆசிரியா்களுக்கு வழங்கப்படும் தேசிய நல்லாசிரியா் விருதை சாஸ்த்ரா பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியா் சங்கா் ஸ்ரீராம் சங்கரன் உள்பட தமிழகத்தைச் சோ்ந்த நான்கு பேருக்கு குடியரசுத் தலைவா் திரௌபதி முா்மு வெள்ளிக்கிழமை வழங்கினாா்.
உயா் கல்விப் பிரிவில் தஞ்சாவூரில் அமைந்துள்ள சாஸ்த்ரா நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் கணினிசாா் பிரிவு டீன் பேராசிரியா் சங்கா் ஸ்ரீராம் சங்கரனுக்கு விருது வழங்கப்பட்டது. பொறியியல் பிரிவின் கீழ் இந்த விருது இவருக்கு வழங்கப்பட்டது.
திறன் மேம்பாட்டுப் பிரிவில் சென்னையில் உள்ள தேசிய திறன் பயிற்சி மையத்தின் பயிற்சி அதிகாரி அபும் முபஸீரா தபஸும், பள்ளிக் கல்விப் பிரிவில் சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள பி.எஸ்.சீனியா் செகண்டரி பள்ளி (சிபிஎஸ்இ பிரிவு) முதல்வா் ரேவதி பரமேஸ்வரன், திருப்பூா் மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டையில் உள்ள பாரதியாா் நூற்றாண்டு அரசு மகளிா் உயா்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியை வி.விஜயலட்சுமி ஆகியோருக்கும் விருது வழங்கப்பட்டது.
புதுச்சேரி தில்லையாடி வள்ளியம்மை அரசு உயா்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியா் வி.ரெக்ஸ் (எ) ராதாகிருஷ்ணனுக்கு பள்ளிக் கல்விப் பிரிவிலும், புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக பேராசிரியா் எஸ்.சிவ சத்யாவுக்கு உயா் கல்விப் பிரிவிலும் நல்லாசிரியா் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. அந்தமான் நிகோபாா் தீவில் உள்ள அபொ்தீன் அரசு மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளியின் ஆசிரியா் கந்தன் குமரேசனும் நல்லாசிரியா் விருது பெற்றாா்.
விருதாளா்கள் ‘தினமணி’ செய்தியாளருக்கு அளித்த பேட்டி வருமாறு:
சங்கா் ஸ்ரீராம் சங்கரன்: பிரதமரின் குறிக்கோளான ‘இந்தியாவில் தயாரிப்போம்’, ‘சுயசாா்பு இந்தியா’ ஆகியவற்றை எட்டுவதற்காக நாங்கள் ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறோம். உயா் கல்விப் பிரிவின் கீழ் இந்த விருது கிடைத்ததை பெருமையாகக் கருதுகிறேன்.
அபும் முபஸீரா தபஸும்: திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில்முனைவு பிரிவில் தோ்வான 15 பேரில் எனக்கு இந்த விருது கிடைத்துள்ளது. தையல் தொழில்நுட்ப கற்பித்தலில் ஆற்றிய சிறப்புப் பணிக்கு இந்த விருது அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது பெருமைக்குரிய தருணம்.
ரேவதி பரமேஸ்வரன்: ஆசிரியா்கள் குழந்தைகளுக்கு நண்பராக இருந்து ஊக்குவிக்க வேண்டும். பாடத்துடன் நின்றுவிடாமல் மதிப்பீடுகள்,இந்திய கலாசாரம் குறித்து எடுத்துரைத்து அவா்களின் ஆளுமை மேம்பட உதவ வேண்டும்.
வி. விஜயலட்சுமி: ஏற்கெனவே 2020-இல் மாநில அரசின் டாக்டா் ராதாகிருஷ்ணன் விருதை பெற்றிருந்தேன். தற்போதைய தேசிய விருதானது, நான் ஆற்றிய பணிக்குக் கிடைத்த அங்கீகாரம். இந்த விருது தமிழக மக்களுக்கும் எனது ஆசிரியா்கள் மற்றும் மாணவ செல்வங்களுக்குரியது.
கந்தன் குமரேசன்: ‘தேசிய கல்விக்கொள்கை 2020’-இல் உள்ள வித்யாஞ்சலி பிரிவு பள்ளிகளில் மேம்பாட்டுப் பணிகளை மேற்கொள்ள தன்னாா்வலா்களை ஈடுபடுத்தும் ஒரு திட்டமாகும். அதில் பங்கேற்று அந்தமான் நிகோபாா் தீவில் உள்ள 329 அரசுப் பள்ளிகளையும் இத்திட்டத்தில் இணைக்க விழிப்புணா்வுப் பணியில் ஈடுபட்டதை அங்கீகரித்து விருது அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.