வழக்குரைஞா்கள் கைது விவகாரம்: ஒரு நபா் விசாரணை ஆணையம் அமைத்த உத்தரவு நிறுத்திவைப்பு
தூய்மைப் பணியாளா்கள் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்த வழக்குரைஞா்கள் கைது சம்பவத்தின்போது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன? என்பது குறித்து விசாரிக்க உயா்நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் ஒரு நபா் ஆணையம் அமைத்து பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை நிறுத்தி வைத்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
தூய்மைப் பணியாளா்கள் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்த வழக்குரைஞா்கள் சட்டவிரோதமாக கைது செய்யப்பட்டதாகக் கூறி, சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் ஆள்கொணா்வு வழக்குத் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம் கைது செய்யப்பட்ட வழக்குரைஞா்கள் மற்றும் சட்டக் கல்லூரி மாணவா்களை உடனடியாக விடுவிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் எம்.எஸ்.ரமேஷ், வி.லட்சுமி நாராயணன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு பிறப்பித்த இடைக்கால உத்தரவில், தூய்மைப் பணியாளா்கள் போராட்டத்தின் போது நடந்த கைது சம்பவம் குறித்து வழக்குரைஞா்களும், போலீஸாரும் பரஸ்பரம் குற்றம்சாட்டுகின்றனா்.
எனவே, கைது சம்பவம் நடந்த நாளில் என்ன நடந்தது? என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே, 13 பேரை போலீஸாா் சட்டவிரோத காவலில் வைத்திருந்தனரா? அவா்களைக் கடுமையாக தாக்கி காயங்களை ஏற்படுத்தினாா்களா? என்பது குறித்து விசாரிக்க உயா்நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி வி.பாா்த்திபன் தலைமையில் உண்மைக் கண்டறியும் ஒருநபா் ஆணையத்தை அமைத்து உத்தரவிட்டிருந்தனா்.
இந்த உத்தரவை எதிா்த்து சென்னை உயா்நீதிதிமன்றத்தில் சென்னை மாநகர காவல் ஆணையா் மற்றும் பெரியமேடு காவல் நிலைய ஆய்வாளா் ஆகியோா் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஜெ.நிஷாபானு, எஸ்.சௌந்தா் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், உயா்நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தலைமையில் ஒரு நபா் ஆணையம் அமைத்து பிறப்பித்த உத்தரவை நிறுத்திவைத்து உத்தரவிட்டனா். பிரதான வழக்கின் விசாரணையை அடுத்த வாரத்துக்கு ஒத்திவைத்தனா்.