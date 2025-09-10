நடிகா் சங்கத் தோ்தலை நடத்துவதில் என்ன சிக்கல்?: உயா்நீதிமன்றம் கேள்வி
நடிகா் சங்கத் தோ்தலை நடத்துவதில் என்ன சிக்கல் உள்ளது? என சென்னை உயா்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட தோ்தலின்படி, நடிகா் சங்கத்தின் தலைவராக நாசா், பொதுச் செயலராக விஷால், பொருளாளராக காா்த்தி மற்றும் துணைத் தலைவா்களாக பூச்சி முருகன், கருணாஸ் ஆகியோா் பதவி வகித்து வந்தனா். அவா்களின் பதவிக்காலம் முடிந்த நிலையில், கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு செப். 8-இல் நடந்த பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில், நடிகா் சங்க நிா்வாகிகளின் பதவிக் காலத்தை மேலும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நீட்டித்து தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த தீா்மானத்தை எதிா்த்து நம்பிராஜன் என்பவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடா்ந்தாா்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி பி.தனபால் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரா் தரப்பில், சங்க நிா்வாகிகளின் பதவிக்காலத்தை மேலும் மூன்றாண்டுகள் நீட்டித்து நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள தீா்மானம் சட்டவிரோதமானது. எனவே, அந்த தீா்மானம் செல்லாது என அறிவிக்க வேண்டும். உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி ஒருவரை தோ்தல் ஆணையராக நியமித்து நடிகா் சங்கத் தோ்தலை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும். அதுவரை தற்போதுள்ள நிா்வாகக்குழு எந்த முடிவும் எடுக்க தடை விதிக்க வேண்டும், என வாதிடப்பட்டது.
அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி, நடிகா் சங்கத்துக்கு தோ்தல் நடத்துவதில் என்ன சிக்கல் உள்ளது? எனக் கேள்வி எழுப்பினா். அப்போது, நடிகா் சங்க நிா்வாகிகள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்குரைஞா் கிருஷ்ணா ரவீந்திரன், தோ்தல் நடத்துவதில் எந்தச் சிக்கலும் இல்லை. சங்க கட்டடத்தின் கட்டுமானப் பணிகள் முடிவடையும் நிலையில் உள்ளது. இந்த நேரத்தில் தோ்தலை நடத்தினால் அந்தப் பணிகள் பாதிக்கப்படும்.
எனவே, நிா்வாகிகளின் பதவிக்காலத்தை நீட்டித்து பொதுக்குழு உறுப்பினா்கள் ஏகமனதாக தீா்மானம் நிறைவேற்றி உள்ளனா். பொதுக்குழுவில் பங்கேற்று இந்த கருத்தைத் தெரிவிக்காமல், மனுதாரா் வழக்கைத் தொடா்ந்துள்ளாா்.
ஏற்கெனவே தொடரப்பட்ட வழக்குகள் காரணமாக, கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு நடந்த தோ்தலில் வெற்றி பெற்ற நிா்வாகிகள் 2022-ஆம் ஆண்டுதான் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனா் என வாதிட்டாா்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, விசாரணையை வரும் செப். 15-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டாா்.