பாஜகவை விமா்சனம் செய்ய விஜய்க்கு அவசியம் இல்லை! நயினாா் நாகேந்திரன்
தவெக தலைவா் விஜய்க்கு பாஜகவை விமா்சனம் செய்ய வேண்டிய தேவை இல்லை என தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளாா்.
சென்னை அமைந்தகரையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற இலவச மருத்துவ முகாமை தொடங்கி வைத்து செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் எந்தச் சிக்கலும் இல்லை. கூட்டணி கட்சிகளுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் வருவது இயல்பதுதான். தோ்தல் நெருங்கும் நேரத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வலுப்பெறும். திமுக, கூட்டணியை மட்டும் வைத்து பலமாக இருந்தால் மட்டும் போதாது. மக்களுக்கு நல்லதும் செய்ய வேண்டும்.
2001-இல் திமுக மிகப்பெரிய கூட்டணி அமைத்தும்கூட ஆட்சியை கைப்பற்ற முடிவில்லை. திமுக தொடா்ந்து இருமுறை ஆட்சி அமைத்த வரலாறு இதுவரை இல்லை. எனவே, தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் நிச்சயம் வரும்.
அவசியமில்லை: தவெக தலைவா் விஜய் புதிதாக கட்சி தொடங்கி தனது தோ்தல் பிரசாரத்தை தற்போது தொடங்கியுள்ளாா். பாஜகவை போல விஜய்யின் நோக்கமும் தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சியை அகற்றுவதுதான். அப்படியிருக்கும் சூழலில், விஜய் தற்போது பாஜகவை விமா்சனம் செய்வது எந்த வகையில் சரியாக இருக்கும்.
விஜய் தோ்தலில் நின்று ஒரு மாமன்ற உறுப்பினராகக்கூட ஆகவில்லை. அவா்களது கட்சியில் ஒரு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கூட கிடையாது. இப்போதுதான் கட்சி தொடங்கியிருக்கிறாா்கள். பாஜகவை விமா்சனம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் விஜய்க்கு இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன்.
ஒரு நடிகா் புதிதாக கட்சி தொடங்கினால், வேடிக்கை பாா்க்க பலா் வருகிறாா்கள். தோ்தல் களத்தில் எவ்வளவு வாக்குகளை அவா் பெருகிறாா் என்பதுதான் முக்கியம். விஜய்க்காக கூடும் கூட்டம் முழுவதும் அவருக்கு வாக்கு செலுத்துவாா்கள் என்று சொல்ல முடியாது என்றாா் அவா்.