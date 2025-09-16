ஜி.கே.மணி குற்றச்சாட்டுக்கு அன்புமணி தரப்பு பதில்
பாமக தலைமை அலுவலக முகவரி மாற்றம் தொடா்பான பாமக கௌரவத் தலைவா்ஜி.கே.மணி குற்றச்சாட்டுக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் தரப்பில் வழக்குரைஞா் கே.பாலு பதில் அளித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து சென்னையில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் செவ்வாய்க்கிழமை கூறியதாவது:
பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸை தலைவராக 1.8.2026 வரை தோ்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்து கடிதம் அனுப்பியுள்ளது. அன்புமணி தலைமையில்தான் அனைத்து நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் உள்ளனா்.
அன்புமணி தலைவரான பின்னா் தேனாம்பேட்டையில் இருந்த பாமக தலைமை அலுவலகம், தியாகராய நகா் திலக் தெருவுக்கு மாற்றப்பட்டது. இங்கு பலமுறை கட்சி ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.
பாமக நிறுவனா் ராமதாஸ் ஒப்புதலோடு இந்த அலுவலக முகவரியில்தான் உறுப்பினா் அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முகவரிக்குதான் அனைத்து கடிதங்களும் வருகின்றன. தோ்தல் ஆணைய அங்கீகாரக் கடிதமும் இந்த முகவரிக்குத்தான் வந்தது. இதை எல்லாம் தெரிந்திருந்தும், தெரியாதவா்போல முகவரி மோசடி செய்துவிட்டதாக பாமக கௌரவத் தலைவா் ஜி.கே.மணி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
கடந்த 25 ஆண்டுகள் தலைவராக, பேரவை உறுப்பினராக இருக்கும் ஜி.கே.மணி இதுபோல பேசுவது வேடிக்கையாக உள்ளது. தோ்தல் ஆணைய கடிதத்தால் ராமதாஸ் தரப்பினருக்கு பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.