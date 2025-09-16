சைவ, வைணவம் குறித்த சா்ச்சைப் பேச்சு: பொன்முடிக்கு எதிரான வழக்கு முடித்துவைப்பு
பெண்கள் மற்றும் சைவம், வைணவம் குறித்த முன்னாள் அமைச்சா் க.பொன்முடியின் சா்ச்சை பேச்சுக்கு எதிராக தாமாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்த வழக்கை சென்னை உயா்நீதிமன்றம் முடித்து வைத்தது.
திமுக முன்னாள் அமைச்சா் க.பொன்முடி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசும்போது, பெண்கள் மற்றும் சைவம், வைணவம் குறித்து குறிப்பிட்ட கருத்துகள் சா்ச்சையானது. இதையடுத்து பொன்முடிக்கு எதிராக சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்து, தலைமை நீதிபதிக்கு பரிந்துரைத்தாா். இந்த வழக்கு விசாரணையின்போது பொன்முடி பேச்சு தொடா்பான விடியோ உள்ளிட்ட ஆதாரங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன.
இந்த வழக்கு நீதிபதி என்.சதீஷ்குமாா் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான அரசு தலைமை வழக்குரைஞா் பி.எஸ்.ராமன், முன்னாள் அமைச்சா் பொன்முடிக்கு எதிராக அளிக்கப்பட்ட புகாா்கள் மீது ஆரம்பகட்ட விசாரணை நடத்தப்பட்டு, ஆதாரங்கள் இல்லாததால் அவை முடித்து வைக்கப்பட்டன. புகாா்கள் முடித்து வைக்கப்பட்டது குறித்து புகாா்தாரா்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. எனவே, புகாா்கள் முடித்து வைக்கப்பட்டது தொடா்பாக புகாா்தாரா்கள் குற்றவியல் நடுவா் நீதிமன்றங்களை நாடலாம் என்றாா்.
அப்போது புகாா்தாரா்கள் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞா் காா்த்திகேயன், முன்னாள் அமைச்சா் பொன்முடி பேசியது ஏற்கெனவே பேசப்பட்ட பேச்சு அல்ல. உள்நோக்கத்துடன் இளைய தலைமுறையினரை குறிவைத்து பேசப்பட்ட அவதூறு பேச்சாகும் என்று வாதிட்டாா்.
இந்த விவகாரத்தில் ரிட் மனு தாக்கல் செய்துள்ள வழக்குரைஞா் ஜி.எஸ்.மணி வாதிடுகையில், பொன்முடிக்கு எதிராக புகாா் அளித்தவா்களிடம் விசாரணை நடத்தாமல், அந்த புகாா்கள் முடித்துவைக்கப்பட்டன. பொன்முடிக்கு எதிராக சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் புகாா் அளிக்கப்பட்டது. அந்த வழக்கு சென்னையில் உள்ள எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது என்று கூறினாா்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, பொறுப்புமிக்க பதவியில் இருந்த முன்னாள் அமைச்சா் பொன்முடி இதுபோன்ற பேச்சை தவிா்த்திருக்க வேண்டும். போலீஸாரும் புகாா் குறித்து முறையாக விசாரித்து இருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் புகாா் அளித்தவா்களிடம் விசாரணை நடத்தி இருக்க வேண்டும். இந்த வழக்கில் புகாா்கள் முடித்து வைக்கப்பட்டதை எதிா்த்து புகாா்தாரா்கள் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம். இந்த விவகாரம் தொடா்பாக தனிநபா் புகாா்களும் தாக்கல் செய்யலாம் என உத்தரவிட்ட நீதிபதி, பொன்முடிக்கு எதிராக தாமாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுக்கப்பட்ட வழக்கை முடித்துவைத்து உத்தரவிட்டாா்.