உணவுத் துறைக்கு எதிரான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு: தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு!
தமிழ்நாடு உணவுப்பொருள் விநியோகம் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்புத் துறையில் பதவி உயா்வு கோரி தொடரப்பட்ட நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் தமிழக அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
தமிழ்நாடு உணவுப்பொருள் விநியோகம் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்பு ஆணையா் அலுவலகத்தில் தொழில்நுட்ப மேற்பாா்வையாளராக பணியாற்றும் ஆா்.சுமன்ராஜ் என்பவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டு இளநிலை தொழில்நுட்ப உதவியாளராக தமிழ்நாடு உணவுப்பொருள் விநியோகம் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்புத் துறையில் நான் பணியில் சோ்ந்தேன்.
எனக்கு கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டில் பணி வரையறை செய்யப்பட்டது. அதன்பிறகு இதுவரை எந்த பதவி உயா்வும் வழங்கப்படவில்லை. இந்த நிலையில் கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு, உதவி ஆணையா் (ஆய்வு) பதவி உயா்வு வழங்கக் கோரி அரசுக்கு கடிதம் அளித்தேன். காலியாக உள்ள அந்த பணியிடத்துக்கான பதவி உயா்வைப் பெற, நான் தகுதியான நபா். ஆனால், எனது கோரிக்கை பரிசீலிக்கப்படவில்லை.
எனவே, சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடா்ந்தேன். அந்த வழக்கை விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம், எனது கோரிக்கையை 3 வாரத்துக்குள் பரசீலித்து தகுந்த உத்தரவை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்று கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த உத்தரவை அமல்படுத்தவில்லை.
இதையடுத்து தமிழ்நாடு உணவுப்பொருள் விநியோகம் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்புத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலருக்கு நினைவூட்டல் கடிதம் அனுப்பினேன். எனினும், உயா்நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்தவில்லை. எனவே, நீதிமன்ற அவமதிப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி வினோத்குமாா் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரா் தரப்பில் ஆஜரான வி.சண்முகசுந்தா், உயா்நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்தாது மட்டுமன்றி அதிகாரிகள், உதவி ஆணையா் (ஆய்வு) பணியிடமே வேண்டாம் என்று அரசிடம் சரண்டா் செய்துள்ளனா். இந்த பதவியை சரண்டா் செய்வதற்கு முன்பு மத்திய அரசின் அனுமதியைப் பெற வேண்டும். அனுமதி பெறாமல் அதிகாரிகள் சரண்டா் செய்துள்ளனா், என்று வாதிட்டாா்.
அப்போது, இந்த மனுவுக்கு பதிலளிக்க அரசுத் தரப்பில் கால அவகாசம் கோரப்பட்டது. இதையடுத்து விசாரணையை செப்.26-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.