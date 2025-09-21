நடிகா் எஸ்.வி.சேகா் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்!
நடிகா் எஸ்.வி.சேகா் வீட்டுக்கு மின்னஞ்சலில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த மா்ம நபரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
தமிழ்நாடு காவல் துறை இயக்குநா் அலுவலகத்துக்கு சனிக்கிழமை நள்ளிரவு வந்த மின்னஞ்சலில், மந்தைவெளியில் வசிக்கும் நடிகா் எஸ்.வி.சேகா் வீட்டில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வெடிகுண்டு வெடிக்கும் என்றும், அனுப்புநா் சோ.ராமசாமி எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதையடுத்து பட்டினப்பாக்கம் போலீஸாா் மற்றும் வெடிகுண்டு நிபுணா்கள், மோப்ப நாய் உதவியுடன் நடிகா் எஸ்.வி.சேகரின் வீடு முழுவதும் சோதனை நடத்தினா். இந்தச் சோதனையில் எந்த வெடிபொருளும் சிக்கவில்லை. இதனால், இந்த வெடிகுண்டு மிரட்டல் புரளி என்பது தெரிய வந்தது.
இது குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த பட்டினப்பாக்கம் போலீஸாா், சைபா் குற்றப்பிரிவு உதவியுடன் மின்னஞ்சலில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த மா்ம நபரைத் தேடி வருகின்றனா்