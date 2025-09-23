காஞ்சிபுரம் டிஎஸ்பி கைது விவகாரம்: வழக்கை முடித்து வைத்து உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு
வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்ட வழக்கில் நடவடிக்கை எடுக்காத புகாரில் காஞ்சிபுரம் டிஎஸ்பி சங்கா் கணேஷ் கைது செய்யப்பட்ட வழக்கை சென்னை உயா்நீதின்றம் முடித்து வைத்தது.
மேலும், இந்த விவகாரத்தில் நீதிமன்ற பதிவாளரின் அறிக்கையை உயா்நீதிமன்ற நிா்வாகக் குழுவிடம் சமா்ப்பிக்க உத்தரவிட்டது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் அருகே உள்ள பூசிவாக்கத்தில் பேக்கரி நடத்துபவா் சிவக்குமாா். இவரது பேக்கரிக்கு வந்த முருகன் என்பவா் தகராறில் ஈடுபட்டதாகக் கூறி, பேக்கரியில் இருந்த சிவக்குமாரின் மருமகன் லோகேஸ்வரன் ரவி மற்றும் கடை ஊழியா்கள் தாக்கியதாக காவல் துறையில் புகாா் அளிக்கப்பட்டது. இதில், லோகேஸ்வரன் ரவி காஞ்சிபுரம் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி செம்மலின் பாதுகாப்பு காவலராகப் பணியாற்றியவா்.
இந்த நிலையில், லோகேஸ்வரன் ரவி உள்ளிட்டோா் மீது எஸ்.சி., எஸ்.டி., வன்கொடுமைத் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தும் நடவடிக்கை எடுக்காத விவகாரத்தில் காஞ்சிபுரம் டிஎஸ்பி சங்கா் கணேஷை கைது செய்து 15 நாள்கள் சிறையில் அடைக்க நீதிபதி செம்மல் உத்தரவிட்டாா்.
இந்த உத்தரவை எதிா்த்து சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் அரசுத் தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி என்.சதீஷ்குமாா், டிஎஸ்பி சங்கா் கணேஷை சிறையில் அடைத்து பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டாா். மேலும், மாவட்ட நீதிபதிக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டு குறித்து விழிப்புத்துறை (விஜிலென்ஸ்) பதிவாளா் விசாரணை நடத்தி, அதுதொடா்பான அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி என்.சதீஷ்குமாா் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது உயா்நீதிமன்ற விழிப்புத்துறை பதிவாளா் தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, இந்த வழக்கில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைக்காக அறிக்கையை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அடங்கிய நிா்வாகக்குழு முன் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்துவைத்தாா்.