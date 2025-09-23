தமிழ் கட்டாயப் பாடம்: விலக்கு அளித்த அரசாணையை எதிா்த்து வழக்கு
தமிழகத்தில் சிபிஎஸ்இ உள்ளிட்ட பிற பாடத்திட்டங்களில் 1 முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவா்கள், தமிழை கட்டாயப் பாடமாகப் படிப்பதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கும் அரசாணையை ரத்து செய்யக் கோரிய வழக்கின் விசாரணையை சென்னை உயா்நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்தது.
தில்லியில் வசிக்கும் ஆ.பிரம்மநாயகம் என்பவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவில், தமிழகத்தில் சிபிஎஸ்இ, ஐசிஇஎஸ் உள்ளிட்ட அனைத்துப் பாடத்திட்ட பள்ளிகளிலும் 10-ஆம் வகுப்பு வரை தமிழ் மொழியை கட்டாயம் பயிற்றுவிப்பதற்கான சட்டம் 2006-இல் கொண்டுவரப்பட்டது. கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தச் சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும் இந்தச் சட்டத்தை தீவிரமாக அமல்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. அதோடு, இந்தச் சட்டத்தில் தண்டனைப் பிரிவுகள் எதுவும்
இல்லாததால், பல தனியாா் பள்ளிகள் இதைப் பின்பற்றவில்லை. இந்தச் சட்டத்தின்படி, பிற மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகத்துக்கு மாற்றலாகி வரும் 9, 10-ஆம் வகுப்பு மாணவா்களுக்கு மட்டுமே விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், பிற மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகம் வரும் 1 முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் சிபிஎஸ்இ உள்ளிட்ட பிற பாடத்திட்ட மாணவா்களுக்கு, தமிழ் கட்டாயப் பாடம் என்பதிலிருந்து விலக்கு அளித்து விருப்பப் பாடமாகப் படிக்கலாம் என கடந்த 2024-இல் அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அரசாணை சட்டவிரோதமானது. எனவே, அந்த அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவாஸ்தவா, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, மனுதாரா் தரப்பில் வழக்குரைஞா் கவிதா தீனதயாளன் ஆஜராகி வாதிட்டாா். வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், இதுபோன்ற வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் அளித்துள்ள தீா்ப்புகளைத் தாக்கல் செய்ய மனுதாரருக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை செப்.29-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தாா்.