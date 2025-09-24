ரூ.22 கோடியில் புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல், தொடக்கம்
சென்னையில் ரூ.22 கோடியில் புதிய திட்டங்களுக்கு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டியும், தொடங்கியும் வைத்தாா். இதற்கான நிகழ்ச்சிகள் கொளத்தூா் தொகுதிக்குள்பட்ட இடங்களில் புதன்கிழமை நடைபெற்றன.
வடசென்னை வளா்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ், பெரம்பூரில் அமைந்துள்ள முரசொலி மாறன் பூங்காவை மறுசீரமைக்கும் பணிக்கு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினாா். இதேபோல, கொளத்தூா் சீனிவாச நகா், ஜிகேஎம் காலனி பிரதான சாலை, பல்லவன் சாலை ஆகிய இடங்களில் பல்நோக்கு மையக் கட்டடம், புதிகாக தெரு விளக்குகளைப் பொருத்தும் பணி ஆகியவற்றுக்கு அவா் அடிக்கல் நாட்டினாா். அந்தப் பணிகளுக்கான மொத்த திட்ட மதிப்பு ரூ.13.95 கோடியாகும்.
இதேபோல், திரு.வி.க. நகா் மண்டலம் சோமையா தெரு, ரங்கசாமி தெரு ஆகிய இடங்களில் கட்டப்பட்டுள்ள உயா்நிலைப் பள்ளிக் கட்டடங்களை முதல்வா் திறந்து வைத்தாா்.
மேலும், அங்குள்ள மேயா் முனுசாமி விளையாட்டுத் திடலில் புதிய உள்கட்டமைப்பு வசதிகளையும், அமிா்தம்மாள் காலனியில் மேம்படுத்தப்பட்ட விளையாட்டுத் திடலையும் முதல்வா் தொடங்கி வைத்தாா். அவற்றின் மொத்த மதிப்பு ரூ.8.65 கோடியாகும்.
இந்த நிகழ்ச்சிகளைத் தொடா்ந்து, ஜவஹா் நகரில் அமைந்துள்ள கொளத்தூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகத்தில் பயனாளிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகளை முதல்வா் வழங்கினாா்.
நிகழ்வில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு, மாநகராட்சி மேயா் ஆா்.பிரியா, ஆணையா் குமரகுருபரன் உள்பட அரசு உயா் அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.