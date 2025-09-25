உயா் கல்வியில் உன்னதமே இலக்கு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின்
‘உயா் கல்வியில் தமிழகம் உன்னத நிலையை அடைவதே நமது இலக்கு; கல்வியில் சிறந்த தமிழகத்தை கல்வியில் உயா்ந்த தமிழகமாக மாற்றுவோம்’ என்று முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் கூறினாா்.
தமிழக அரசின் நான் முதல்வன், முதல்வரின் காலை உணவுத் திட்டம், புதுமைப் பெண், தமிழ்ப் புதல்வன் உள்ளிட்ட ஏழு திட்டங்களின் சாதனைகளை விளக்கும் வகையில் ‘கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு’ விழா சென்னை நேரு உள்விளையாட்டரங்கில் வியாழக்கிழமை மாலை நடைபெற்றது.
இதில் நிகழ் கல்வியாண்டில் முதலாம் ஆண்டு மாணவா்களுக்கான புதுமைப் பெண், தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டங்களை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின், தெலங்கானா முதல்வா் ரேவந்த் ரெட்டி ஆகியோா் தொடங்கி வைத்தனா்.
விழாவில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியதாவது: தமிழகம் எந்த அளவுக்கு கல்விக்கு முக்கியத்துவம் வழங்குகிறது, எத்தனை இடா்கள் வந்தாலும் எப்படியெல்லாம் திட்டங்களைக் கொண்டுவந்து மாணவா்களை முன்னேற்றுகிறது என்று இந்த விழாவில் பேசியவா்கள் குறிப்பிட்டனா்.
இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்கு முக்கியக் காரணம், எங்களை பாராட்டிக் கொள்வதற்காக அல்ல, இன்றைக்கு நாங்கள் உங்களைக் கொண்டாடுவதைப் பாா்த்து, அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் வரும் மாணவா்களுக்கு படிப்பு மீது ஆா்வம் மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும்.
தமிழக அரசின் மகளிா் விடியல் பயணத் திட்டத்தைப் போல, தெலங்கானா மாநிலத்தில் மகாலட்சுமி திட்டம் என்ற பெயரில், பெண்களுக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து பயணத்தைச் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறாா் முதல்வா் ரேவந்த் ரெட்டி. தெலங்கானா மாநிலத்தில் செயல்படுத்தும் சிறந்த திட்டங்களை தமிழகத்தில் செயல்படுத்த நாங்களும் தயாராக இருக்கிறோம். இதுதான் ஆரோக்கியமான வளா்ச்சி அரசியல்.
மாணவா்கள் படித்து முன்னேறுவதால், நீங்கள் மட்டுமல்ல, உங்கள் குடும்பமும் முன்னேறப் போகிறது; உங்களுடைய அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளும் முன்னேறும். குடும்பங்கள் முன்னேறினால் மாநிலங்கள் முன்னேறும். மாநிலங்கள் முன்னேறினால் நாடு முன்னேறும். அதனால்தான், நாம் தொடா்ந்து கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக் கூறுகிறோம்.
வழிகாட்டிய மதிய உணவுத் திட்டம்: அன்றைய சென்னை மாகாணப் பள்ளிகளில், மதிய உணவுத் திட்டத்தை நீதிக் கட்சி அறிமுகப்படுத்தியது.
அதைத் தொடா்ந்து, முன்னாள் முதல்வா் காமராஜா் தமிழகம் முழுவதும் பள்ளிகளில் மதிய உணவுத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினாா். இது படிப்படியாக வளா்ந்து இப்போது திராவிட மாடல் அரசு கொண்டுவந்துள்ள காலை உணவுத் திட்டமாக உருப்பெற்றிருக்கிறது.
ஒருவேளை உணவு தருவதாலோ, மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் தருவதாலோ என்ன பெரிய மாற்றம் வந்துவிடும் என்று சிலா் நினைக்கலாம். காலை உணவுத் திட்டம் அறிமுகம் செய்ததில் இருந்து மாணவா்களுடைய வருகை அதிகரித்திருக்கிறது.
புதுமைப் பெண், தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டங்கள் செயல்பாட்டுக்கு வந்ததில் இருந்து, பள்ளிப் படிப்பை முடித்த மாணவா்களில் 75 சதவீதம் போ் உயா் கல்வியில் சோ்கிறாா்கள். குறிப்பாக, பெண்கள் உயா் கல்வியில் சோ்வது அதிக அளவில் முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறது. அரசுப் பள்ளியில் படித்த 1,878 மாணவா்கள் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் முதன்மை உயா் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு படிக்கச் சென்றிருக்கிறாா்கள்.
உயா் கல்வியில்... இன்றைக்கு கல்வியில், தமிழகம் பெற்றுள்ள எழுச்சி பல மாநிலங்களைத் திரும்பிப் பாா்க்க வைத்திருக்கிறது. நமது திட்டங்களை அவா்களது மாநிலங்களில் செயல்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனா். இந்த எழுச்சியைப் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல்தான் கல்விக்குத் தடை ஏற்படுத்தலாம் என மத்திய அரசு நினைக்கிறது.
நமது வளா்ச்சிக்குத் தடை ஏற்படுத்துகிற சிலருக்கு பயத்தை வரவைக்க வேண்டும். நிச்சயம் நமது திட்டங்களாலும், மாணவா்களின் சாதனைகளாலும் அது நடக்கும். எனது இலக்கு அனைவருக்கும் கல்வி; அனைவருக்கும் உயா்தர கல்வி. எந்தக் காரணத்தாலும், எவா் ஒருவரும் கல்வி நிலையங்களுக்கு வராமல் இருக்கக் கூடாது; தடுக்கப்படக் கூடாது.
நமது அரசு உருவாக்கித் தரக்கூடிய வாய்ப்புக்கள் அனைத்தையும் மாணவா்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டு உயர வேண்டும். உயா் கல்வியில் உன்னத நிலையை அடைவதே நமது இலக்கு. கல்வியில் சிறந்த தமிழகம், கல்வியிலேயே உயா்ந்த தமிழகமாக மாற வேண்டும்; நிச்சயமாக மாற்றுவோம் என்றாா் முதல்வா்.
துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின், பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, உயா் கல்வித் துறை அமைச்சா் கோவி. செழியன், தலைமைச் செயலா் ந.முருகானந்தம் உள்பட பல்வேறு துறை சாா்ந்த அமைச்சா்கள், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவா்கள், பெற்றோா்கள் கலந்துகொண்டனா்.