முதல்வருடன் காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் சந்திப்பு: பேரவைத் தோ்தல் குறித்து ஆலோசனை

முதல்வருடன் காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் சந்திப்பு: பேரவைத் தோ்தல் குறித்து ஆலோசனை
தமிழகத்தைச் சோ்ந்த காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களுடன் முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்தினாா்.
காங்கிரஸ் கட்சி மக்களவை உறுப்பினா்கள் விஜய் வசந்த் (கன்னியாகுமரி), விஷ்ணு பிரசாத் (கடலூா்), ஜோதிமணி (கரூா்), கோபிநாத் (கிருஷ்ணகிரி), சுதா (மயிலாடுதுறை), ராபா்ட் புரூஸ் (திருநெல்வேலி) ஆகியோா் திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினை சனிக்கிழமை சந்தித்தனா். அப்போது, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் கு.செல்வப்பெருந்தகை உடனிருந்தாா்.
இந்த சந்திப்பின்போது, வருகிற 2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் தொடா்பாக பல்வேறு ஆலோசனைகளை காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்.பி.,க்களிடம் முதல்வா் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
ஏற்கெனவே பொறுப்பு: திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினா்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அண்மையில் நடத்தியிருந்தாா். ஒவ்வொரு எம்.பி.,க்களின் தொகுதிகளுக்கு உள்பட்டு வரக்கூடிய சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளின் வெற்றியை, வருகிற பேரவைத் தோ்தலில்
உறுதி செய்ய வேண்டுமென கேட்டுக் கொண்டிருந்தாா்.
இதேபோன்ற வேண்டுகோள்களை காங்கிரஸ் எம்.பி.,க்களிடமும் முதல்வா் வைத்துள்ளதாகத் தெரிகிறது. தொகுதிப் பிரச்னைகள், பொதுமக்கள் சாா்ந்த கோரிக்கைகள் ஆகியவற்றை உடனடியாகத் தெரிவிக்க எம்.பி.,க்களிடம் கேட்டுக் கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. சந்திப்பின்போது, நாடாளுமன்ற திமுக குழுத் தலைவா் கனிமொழி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா். காா்த்தி சிதம்பரம், மாணிக்கம் தாகூா், சசிகாந்த் செந்தில் ஆகியோா் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை. அவா்களுக்கு ஏற்கெனவே திட்டமிட்ட பணிகள் இருந்ததால் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள இயலவில்லை எனத் தெரிவித்தனா்.
விரிசல் ஏதுமில்லை: முதல்வருடனான சந்திப்பைத் தொடா்ந்து, செய்தியாளா்களுக்கு செல்வப்பெருந்தகை, கரூா் எம்.பி. ஜோதிமணி ஆகியோா் கூட்டாக அளித்த பேட்டி:
முதல்வருடனான சந்திப்பின்போது, எம்.பி.,க்களின் தொகுதிகளில் நடைபெறவுள்ள திட்டப்பணிகள் குறித்து விவாதித்தோம். தொகுதிகளுக்கு தேவையான கோரிக்கைகளும் முதல்வரிடம் முன்வைக்கப்பட்டன. வருகிற பேரவைத் தோ்தலில் எப்படி இணைந்து பணியாற்றுவது என்பது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது. கரூரில் காங்கிரஸ் நிா்வாகி, திமுகவில் சோ்க்கப்பட்டது தொடா்பாகவும் பேசியுள்ளோம். அதுகுறித்து முதல்வரிடம் கூறியுள்ளோம். அந்த விவகாரத்தைப் பொறுத்தவரை அதுவே போதும் என்று நினைக்கிறோம்.
முதல்வருடன், காங்கிரஸ் எம்.பி.,க்கள் சந்திப்பது முதல் முறையல்ல. பல முறை சந்தித்துப் பேசியுள்ளோம். திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளுக்கு இடையே விரிசல் ஏதுமில்லை என்றனா்.