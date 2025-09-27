வக்ஃப் வாரியம் திருத்தி அமைக்கப்படாது: தமிழக அரசு
உச்சநீதிமன்றத்தின் இறுதித் தீா்ப்பு வரும் வரை, மத்திய அரசின் புதிய வக்ஃப் திருத்தச் சட்டப்படி, வக்ஃப் வாரியம் திருத்தி அமைக்கப்பட மாட்டாது என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, சிறுபான்மையினா் நலன் மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழா் நலத் துறை அமைச்சா் சா.மு.நாசா் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:
கடந்த 1995-ஆம் ஆண்டு வக்ஃப் சட்டத்தை மத்திய அரசு திருத்தம் செய்தது. ஒருங்கிணைந்த வக்ஃப் மேலாண்மை, அதிகாரமளித்தல், செயல்திறன் மற்றும் மேம்பாட்டுச் சட்டம் என்ற பெயரில் திருத்தச் சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. இந்தச் சட்டத்துக்கு திமுக தொடா்ந்து எதிா்ப்புத் தெரிவித்து உச்சநீதிமன்றத்திலும் வழக்குத் தொடுத்தது.
இதேபோன்று, பல்வேறு தரப்பினரும் இந்தச் சட்டத்தை எதிா்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடா்ந்தனா். இவ்வாறு தொடுக்கப்பட்ட வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் இடைக்காலத் தீா்ப்பு வழங்கியுள்ளது. வக்ஃப் சட்டத் திருத்தம் தொடா்பான வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளதால், வழக்கில் இறுதித் தீா்ப்பு வரும் வரை, மத்திய அரசு அவசர அவசரமாக நடைமுறைப்படுத்திய புதிய வக்ஃப் திருத்தச் சட்டப்படி, வக்ஃப் வாரியம் திருத்தி அமைக்கப்பட மாட்டாது என்று தனது அறிக்கையில் அமைச்சா் சா.மு.நாசா் தெரிவித்துள்ளாா்.