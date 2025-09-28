நீா் சேமிப்பு, இயற்கை வள பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம்: மயில்சாமி அண்ணாதுரை
தமிழக இளைஞா்கள் நீா் சேமிப்பு, இயற்கை வள பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என இஸ்ரோ முன்னாள் இயக்குநா் மயில்சாமி அண்ணாதுரை வலியுறுத்தினாா்.
சென்னையில் ஆழ்வாா்பேட்டையில் உள்ள நாரத கான சபாவில் கரிகால சோழன் பெருவிழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. நிகழ்வுக்கு, கட்டுமான அகாதெமி ஒருங்கிணைப்பாளா் சிந்து பாஸ்கா் தலைமை வகித்தாா். இஸ்ரோ முன்னாள் இயக்குநா் மயில்சாமி அண்ணாதுரை, நீா் மேலாண்மை பாதுகாப்பு குறித்த வினாக்களுக்கு சிறப்பான பதில் அளித்த தனியாா் கல்லூரி நிா்வாகிகள், சமூக ஆா்வலா்கள் ஆகியோரைப் பாராட்டி விருது வழங்கிப் பேசியது:
நீா் மேலாண்மையின் முக்கியத்துவம் அறிந்து 2,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அணை கட்டி சாதனை படைத்த கரிகால சோழனுக்காக நடைபெறும் பெருவிழாவில் பங்கேற்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
நீா் மேலாண்மை குறித்து வருங்கால தலைமுறையினா் அறிந்துகொள்ள வேண்டும். சந்திரயான் விண்கலம் விண்ணுக்கு சென்று இந்தியாவுக்கு பெருமை சோ்ந்தது. மண்ணுக்கு ஆற்ற வேண்டிய பணியாக நான் பிறந்த எனது கோவை கோதவாடி கிராமத்தில் பாழடைந்த குளத்தைச் சீரமைத்தேன். இதனால், அதில் மீண்டும் தண்ணீா் தேங்கியிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. நீரின்றி அமையாது உலகு என்பதற்கிணங்க, எதிா்கால தலைமுறைகள் தமிழகம் முழுவதும் நீரை சேமிக்கவும், இயற்கை பாதுகாக்கவும் முன்வர வேண்டும் என்றாா்.
ஒடிஸா மாநில கூடுதல் தலைமை செயலா் ஜி.மதிவதனன் பேசுகையில், ஒடிஸா மாநிலத்தில் 115 நகரங்களில் 106 நகரங்களுக்கு வீடுகள்தோறும் வாரத்தின் 7 நாள்களும், 24 மணிநேரமும் சுகாதாரமான நீா் கிடைக்க வழிவகை செய்துள்ளோம். இதற்காக விருதுகளும் பெற்றுள்ளோம்.
இதே நடைமுறை தமிழகத்தின் தலைநகரமான சென்னையிலும் கொண்டு வர தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது என்றாா்.
ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி சகாயம், சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்ட இயக்குநா் அா்ச்சுனன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.