மோடி, அமித் ஷா, அண்ணாமலை... பாஜக நட்சத்திரப் பேச்சாளர் பட்டியல் வெளியீடு!

தமிழகத்தில் தேர்தலுக்காக பிரதமர், மத்திய அமைச்சர்கள், மாநில முதல்வர்களை நட்சத்திரப் பேச்சாளர்களாக பாஜக களமிறக்குகிறது.
தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதியில் நடைபெறவுள்ளது. தேர்தலையொட்டி, அதற்கான பணிகளில் கட்சிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளன.
இந்த நிலையில், பாஜகவின் தேர்தல் பிரசாரத்தில் பங்கேற்கவிருக்கும் நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.
பாஜக நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் - சித்திரிப்பு
பட்டியலில் பிரதமர் மோடி, மத்திய அமைச்சர்கள் அமித் ஷா, ராஜ்நாத் சிங், நிர்மலா சீதாராமன், நிதின் கட்கரி, பியூஷ் கோயல், கிஷன் ரெட்டி, எல். முருகன், சுரேஷ் கோபி, அர்ஜுன்ராம் மேக்வால், முரளிதர் மோஹல் பங்கேற்கின்றனர்.
மேலும், முதல்வர்களான உத்தர பிரதேசத்தின் யோகி ஆதித்யநாத், மத்திய பிரதேசத்தின் மோகன் யாதவ், மகாராஷ்டிரத்தின் தேவேந்திர ஃபட்னவீஸ், ராஜஸ்தானின் பஜன்லால் சர்மா, அஸ்ஸாமின் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா, தில்லியின் ரேகா குப்தாவும் நட்சத்திரப் பேச்சாளர்களாகப் பங்கேற்கின்றனர்.
தொடர்ந்து, தமிழக பாஜக நிர்வாகிகளான நயினார் நாகேந்திரன், அண்ணாமலை, அரவிந்த் மோகன், சுகாதர் ரெட்டி, சி.டி. ரவி, தேஜஸ்வி சூர்யா, பொன். ராதாகிருஷ்ணன், தமிழிசை சௌந்தரராஜன், எச். ராஜா, வானதி சீனிவாசன், சரத்குமார், வி.பி. துரைசாமி, குஷ்பு சுந்தர், புரட்சி கவிதாசன், சையது இப்ராஹிம், கே.எஸ். ராதாகிருஷ்ணன், நமிதா, ஆர். செந்தில், கஸ்தூரி சங்கர், ஒய்.ஜி. மதுவந்தி, ரவிசந்திரன் ஆகியோரும் பாஜகவின் நட்சத்திரப் பேச்சாளர்களாக களமிறங்குகின்றனர்.
Summary
In Tamil Nadu, the BJP fields the Prime Minister, Union Ministers, and State Chief Ministers as star campaigners.
