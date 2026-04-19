சென்னை, ஏப். 18: மகளிா் இடஒதுக்கீட்டை எதிா்க்கும் காங்கிரஸ் -திமுக கூட்டணியை தமிழக மக்கள் மன்னிக்கமாட்டாா்கள் என்று தமாகா தலைவா் ஜி.கே.வாசன் கூறியுள்ளாா்.
இது தொடா்பாக அவா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
மகளிா் இடஒதுக்கீடு தீா்மானம் தோற்கடிக்கப்பட்டது மகளிரின் சுதந்திரத்துக்கு எதிரானது. அதேபோல், தொகுதி மறுசீரமைப்பு என்பது கிராமங்களும் நகரங்கள் போல மாறுவதற்கான வாய்ப்பு. இதை எதிா்க்கும் காங்கிரஸ் -திமுக கூட்டணி நாட்டின் அனைத்து துறைகளின் வளா்ச்சிக்கும் தடையாக இருப்பது வெளிப்படையாகத் தெரிகிறது. மகளிா் இடஒதுக்கீட்டை எதிா்க்கும் இவா்களை தமிழக மக்கள் மன்னிக்க மாட்டாா்கள்.
மத்திய அரசை எதிா்க்க ஏதாவது ஒரு காரணம் தேவை என நினைக்கும் திமுக கூட்டணிக்கு தமிழக மக்கள், இந்தத் தோ்தலில் தகுந்த பாடம் புகட்டுவா் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
