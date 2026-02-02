தமிழகம் உள்பட 8 மாநிலங்களில் 1.31 கோடி டன் மோனாசைட்!
தமிழ்நாடு உள்பட 8 மாநிலங்களில் 1.31 கோடி டன் மோனாசைட் கனிமம் இருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
மோனாசைட் என்பது சிவப்பு-பழுப்பு நிற பாஸ்ஃபேட் கனிமமாகும். இது கனிம வளம் அதிகம் நிறைந்துள்ள கடலோர மணல் பரப்புகள், அனல் பாறைகளில் இருந்து முதன்மையாகப் பெறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், மாநிலங்களவையில் நிலக்கரி மற்றும் சுரங்கத் துறை அமைச்சா் ஜி.கிஷண் ரெட்டி தெரிவித்ததாவது: அணுசக்தி துறையின் கீழ், அணு கனிமங்கள் தேடல் மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநரகம் (ஏஎம்டி) செயல்படுகிறது.
தமிழ்நாடு, கேரளம், ஆந்திரம், ஒடிஸா, மகாராஷ்டிரம், குஜராத், ஜாா்க்கண்ட், மேற்கு வங்கம் ஆகிய 8 மாநிலங்களின் கடலோர மணலில் 1.31 கோடி டன் மோனாசைட் இருப்பதாக ஏஎம்டி மதிப்பிட்டுள்ளது என்றாா்.
இதேபோல அந்த அவையில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு மத்திய நிலக்கரித் துறை இணையமைச்சா் சதீஷ் சந்திர துபே அளித்த பதிலில், ‘கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு நீதி ஆயோக் பரிந்துரையைத் தொடா்ந்து, 136 நிலக்கரி சுரங்கங்கள் வெற்றிகரமாக ஏலம் விடப்பட்டுள்ளன. ஏலங்கள் மூலமாகத்தான் நிலக்கரி சுரங்கங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்’ என்றாா்.