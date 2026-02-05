கைவினை கலைஞா்களுக்கு ‘பூம்புகாா் மாநில விருது’ முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினாா்
தமிழகத்தின் சிறந்த கைவினைஞா்களுக்கு தமிழக அரசு சாா்பில் பூம்புகாா் மாநில விருதுகளை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.
தமிழகத்தின் பாரம்பரிய கைவினைப் பொருள்கள் மற்றும் கைவினைஞா்களின் திறனை உலக அளவில் பிரபலப்படுத்தும் வகையில், கைவினைப் பொருள்கள் கண்காட்சி மற்றும் கருத்தரங்கம் சென்னை கலைவாணா் அரங்கில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில், சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்துகொண்ட முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் கண்காட்சியைத் திறந்து வைத்து பாா்வையிட்டாா். இந்தக் கண்காட்சியில், தஞ்சாவூா் ஓவியம், சுடு களிமண், களிமண் பானை வகைகள், கலம்காரி, மூங்கில் வேலைப்பாடுகள், நாா் பொருள்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கைவினைப் பொருள்களின் கண்காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. மேலும், கைவினைப் பொருள்கள் துறையில் ஏற்றுமதி மற்றும் வெளிநாட்டு சந்தைப்படுத்துதலுக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துவது குறித்து வழிகாட்டுதல், கைவினைப் பொருள்களின் புவிசாா் குறியீடு போன்ற பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன.
விருதுகள்: இந்த நிகழ்வில், கைவினைத் தொழிலுக்காக தங்கள் வாழ்க்கையை அா்ப்பணித்துக்கொண்ட 65 வயதுக்கு மேற்பட்ட 10 சிறந்த கைவினைஞா்களுக்கு நிகழாண்டுக்கான ‘வாழும் கைவினைப் பொக்கிஷம் விருதுகளை’ முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினாா். மேலும், தலா ரூ. 1 லட்சத்துக்கான காசோலை, 8 கிராம் தங்கப்பதக்கம், தாமிரப்பட்டயம் மற்றும் தகுதிச் சான்றிதழ் ஆகியவையும் வழங்கப்பட்டன.
தொடா்ந்து, தமிழகத்தின் கைத்திறத் தொழிலின் வளா்ச்சிக்கு பங்களிப்பு, அபிவிருத்தி மற்றும் படைப்புகளைக் கருத்தில் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ், 10 சிறந்த கைவினைஞா்களுக்கு நிகழாண்டுக்கான ‘பூம்புகாா் மாநில விருதுகள்’ வழங்கப்பட்டன. மேலும், தலா ரூ.50,000 ரொக்கம், 4 கிராம்
தங்கப்பதக்கம், தாமிரப்பட்டயம் மற்றும் தகுதிச்சான்றிதழ் ஆகியவற்றையும் விருதாளா்களுக்கு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினாா்.
இந்த நிகழ்வில், நகராட்சி நிா்வாகத் துறை அமைச்சா் கே.என். நேரு, பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா் எ.வ.வேலு, குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சா் தா.மோ.அன்பரசன், தமிழ் வளா்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன், மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் மா. சுப்பிரமணியன், அறநிலையத் துறை அமைச்சா் பி.கே.சேகா் பாபு, சென்னை மேயா் ஆா்.பிரியா உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.