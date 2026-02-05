பட்ஜெட்டில் புதிய அறிவிப்புகள் என்னென்ன? அமைச்சரவைக் கூட்டம் தொடங்கியது!

முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம் இன்று(பிப். 5) நண்பகல் 12 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் அரசு தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள இடைக்கால பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு இறுதி செய்யப்பட உள்ளது.
தமிழக சட்டப்பேரவைக்கு அடுத்த சில மாதங்களில் தோ்தல் நடைபெற உள்ளதால் தற்போதைய அரசு இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும்.
தோ்தல் முடிந்த பிறகு முழு பட்ஜெட்டை புதிய அரசு தாக்கல் செய்யும். இடைக்கால பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் பிப்ரவரி இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது வாரத்தில் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சில மாதங்களில் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதால், பட்ஜெட்டில் முக்கிய அறிவிப்பிகள் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம் நிறைவடைந்த பிறகு, இந்தக் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து தெரிவிக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.
நிகழாண்டுக்கான முதல் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத் தொடர் ஆளுநா் உரையுடன் கடந்த ஜன.20-ஆம் தேதி தொடங்கி ஜன.24-ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
