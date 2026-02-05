தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தோ்தல் தேதி அறிவிக்கப்படவுள்ள நிலையில், இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தின் துணை ஆணையா் பானு பிரகாஷ் எத்துரு வரும் பிப்.11-ஆம் தேதி தமிழகம் வருகிறாா்.
நிகழாண்டு சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் இன்னும் சில மாதங்களில் நடைபெறவுள்ளது. இதை முன்னிட்டு, தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் கூட்டணி, தொகுதிப் பங்கீடு, பிரசாரம் ஆகிய பணிகளில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. மேலும் தோ்தல் தொடா்பான முன்னேற்பாட்டு பணிகளை தோ்தல் ஆணையமும் தீவிரமாகச் செயல்படுத்தி வருகிறது.
இதற்கிடையே, தோ்தலையொட்டி வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் நிறைவடைந்து தோ்தல் ஆணையம் சாா்பில் கடந்த மாதம் வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. தொடா்ந்து, இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் வரும் பிப்.17-ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.
இந்த நிலையில், இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தின் துணை ஆணையா் பானு பிரகாஷ் எத்துரு வரும் பிப்.11-ஆம் தேதி தமிழகம் வருகிறாா். இவா், மாநிலங்களில் உள்ள தோ்தல் தொடா்பான பணிகள், சட்டம் -ஒழுங்கு குறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டு, வாக்குச்சாவடிகள், வாக்கு இயந்திரங்கள் தொடா்பாகவும் ஆய்வு மேற்கொள்வா். இதைத் தொடா்ந்து, இந்த மாத இறுதிக்குள் தோ்தல் தேதி அறிவிக்கப்படும் என எதிா்ப்பாா்க்கப்படுகிறது.