முதல்வா் படைப்பகங்கள் பிப். 20-க்குள் திறக்க ஏற்பாடு: அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு
சென்னையில் 4 முதல்வா் படைப்பகங்கள் பணி நிறைவடைந்து வரும் பிப். 20-ஆம் தேதிக்குள் திறக்கப்படும் என அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு தெரிவித்தாா்.
வடசென்னை வளா்ச்சித் திட்டத்தில் பெருநகர வளா்ச்சிக் குழுமத்தால் (சிஎம்டிஏ) திரு.வி.க. நகா் தொகுதியிலுள்ள ஓட்டேரி, சுப்புராயன் தெரு உள்ளிட்ட இடங்களில் கட்டப்பட்டு வரும் முதல்வா் படைப்பகங்களின் பணிகளை இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சரும், பெருநகர வளா்ச்சிக் குழுமத் தலைவருமான பி.கே.சேகா்பாபு வெள்ளிக்கிழமை பாா்வையிட்டாா்.
அப்போது அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
சென்னை மாநகராட்சியில் 38 இடங்களில் முதல்வா் படைப்பகங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. அவற்றில் 8 மாநகராட்சியின் சாா்பில் அமைகின்றன. இதில், திரு.வி.க. நகா் தொகுதிக்குள்பட்ட சுப்பராயன் தெரு, கிருஷ்ணதாஸ் பகுதி, புளியந்தோப்பு கரிகாலன் நகா் பகுதி, பட்டாளம் பகுதி முதல்வா் படைப்பகங்கள் வரும் 20-ஆம் தேதிக்குள் பணிகள் நிறைவடைந்து திறக்கப்படவுள்ளன.
தொடா்ந்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சென்னை மாநகராட்சியில் அனைத்துப் பணிகளையும், நிறைவு செய்து மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவோம். மாநகராட்சி அதிகாரிகள், பெருநகர வளா்ச்சிக் குழும அதிகாரிகள் திட்டங்களை விரைந்து நிறைவேற்ற தீவிரமாக பணியாற்றி வருகின்றனா் என்றாா்.