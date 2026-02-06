மு.க. ஸ்டாலின் , எடப்பாடி பழனிசாமி
மு.க. ஸ்டாலின் , எடப்பாடி பழனிசாமிகோப்புப் படம்
தமிழ்நாடு

யு19 கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை வென்ற இந்தியா: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து

19 வயதுக்குள்பட்டோருக்கான ஐசிசி ஆடவா் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணிக்கு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின், எதிா்க்கட்சி தலைவரும், அதிமுக பொதுச் செயலருமான எடப்பாடி கே.பழனிசாமி ஆகியோா் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனா்.
Published on

19 வயதுக்குள்பட்டோருக்கான ஐசிசி ஆடவா் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணிக்கு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின், எதிா்க்கட்சி தலைவரும், அதிமுக பொதுச் செயலருமான எடப்பாடி கே.பழனிசாமி ஆகியோா் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனா்.

முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின்: 19 வயதுக்குள்பட்டோருக்கான ஐசிசி ஆடவா் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பையை வென்றுள்ள இந்திய அணிக்குப் பாராட்டுகள். திறமையும் முதிா்ச்சியும் ஒருங்கிணைந்த வெற்றியால் நாட்டுக்கு மற்றுமொரு பெருமிதத் தருணத்தை வழங்கியுள்ளனா். இறுதிப் போட்டியிலும், இந்தத் தொடா் முழுவதும் வைபவ் சூா்யவம்சி வெளிப்படுத்திய அபாரமான ஆட்டம் இன்னும் பல ஆண்டுகளுக்கு நினைவுகூரப்படும். அடுத்து இந்திய ஆடவா் அணிக்காக உலக அரங்கில் ஆடவுள்ள இந்த இளம் பட்டாளத்தின் நம்பிக்கை மேலும் பல வெற்றிகளாக மாற வாழ்த்துகிறேன்.

எடப்பாடி கே.பழனிசாமி: ஐசிசி ஆடவா் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணிக்கு வாழ்த்துகள். போட்டியை வெற்றி பாதைக்கு திருப்பிய வைபவ் சூா்யவம்சி மற்றும் அணி தலைவா் ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு பாராட்டுகள். இது நாட்டுக்கு பெருமை சோ்க்கும் தருணமாகும்.

எடப்பாடி பழனிசாமி