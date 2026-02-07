5 தொகுதிகள் ஒதுக்க வேண்டும்: எம்.எச். ஜவாஹிருல்லா
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் மனிதநேய மக்கள் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகளை ஒதுக்கும்படி திமுகவிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக அந்தக் கட்சியின் மாநிலத் தலைவா் எம்.எச்.ஜவாஹிருல்லா தெரிவித்துள்ளாா்.
மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் 18-ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழா சென்னை மண்ணடியில் உள்ள அந்தக் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில், கட்சியின் மாநிலத் தலைவா் எம்.எச்.ஜவாஹிருல்லா கலந்துகொண்டு கட்சிக் கொடியேற்றி மரியாதை செலுத்தினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, செய்தியாளா்களிடம் எம்.எச்.ஜவாஹிருல்லா கூறியதாவது:
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் மனிதநேய மக்கள் கட்சி, திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இணைந்து போட்டியிடவுள்ளது. இந்தத் தோ்தலில், வெற்றி வாய்ப்புள்ள 5 தொகுதிகளை மனிதநேய மக்கள் கட்சிக்கு ஒதுக்கும்படி திமுகவிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம்.
அதேபோல், திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள ஐயூஎம்எல், திமுக, காங்கிரஸ், விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகளில் உள்ள இஸ்லாமியா்களுக்கும் அங்கீகாரம் அளிக்கும் வகையில் தொகுதிகள் வழங்க வேண்டும்.
மேலும், தனிச் சின்னத்தில் போட்டியிடுவது தொடா்பாக சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடைபெற்று வருகிறது. அதன் தீா்ப்பு அடிப்படையில் பேரவைத் தோ்தலில் தனிச் சின்னத்தில் போட்டியிடுவது குறித்து முடிவெடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.