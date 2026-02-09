பா.ம.க விவகாரத்தில் ஆவணங்களின்படி தோ்தல் ஆணையம் முடிவெடுத்ததற்கு தடையில்லை: தில்லி உயா்நீதிமன்றம்
நமது நிருபா்
புதுதில்லி: பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவா் யாா்? என்ற உள்கட்சி விவகாரத்தில் தங்களிடம் உள்ள ஆவணங்களின் அடிப்படையில் தோ்தல் ஆணையம் முடிவு எடுத்ததற்கு எந்த தடையும் இல்லை என தில்லி உயா்நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை கூறியது
பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவா் தான்தான் என அக்கட்சியின் நிறுவனா் மருத்துவா் ராமதாஸ் ஒருபுறமும்,அவரது மகன் மருத்துவா் அன்புமணி மறுபுறமும் கூறி வருகின்றனா்.
இந்நிலையில் தோ்தல் ஆணையம் கடந்த ஆண்டு நவம்பா் 27ம் தேதி பா.ம.க நிறுவனா் ராமதாஸ் க்கு எழுதிய கடிதத்தில் கூறியதாவது:
தோ்தல் ஆணையத்தின் பதிவுகளின்படி, பட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிா்வாகிகளின் பதவிக்காலம் 01.08.2026 வரை செல்லுபடியாகும், மேலும் டாக்டா் அன்புமணி ராமதாஸ் கட்சியின் தலைவராக உள்ளாா். நீங்கள் (பா.ம.க நிறுவனா் டாக்டா் எஸ்.ராமதாஸ்) கட்சியின் தலைவா் என்று கூறிக் கொண்டால், கட்சியின் நிா்வாகிகள் தொடா்பான பிரச்சினையைத் தீா்க்க பொருத்தமான கட்சி மன்றம் அல்லது தகுதிவாய்ந்த நீதிமன்றத்தை அணுகுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறீா்கள் என தோ்தல் ஆணையம் நவம்பா் 27ம் தேதி பாமக நிறுவனா் ராமதாஸ் க்கு எழுதிய கடிதத்தில் தெரிவித்திருந்தது.
இதையடுத்து பாமக நிறுவனரான மருத்துவா் ராமதாஸ் தில்லி உயா்நீதிமன்றத்தை நாடினாா்
அந்த வழக்கில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பா் நான்காம் தேதி உத்தரவு பிறப்பித்த தில்லி உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி மினி புஷ்கா்னா, இந்த விவகாரத்தில் சிவில் நீதிமன்றம் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும்,தோ்தல் ஆணையம் பாமக தலைவராக யாரையும் அங்கீகரிக்க முடியாது என உத்தரவிட்டாா்
இந்நிலையில் இந்த உத்தரவில் திருத்தம் செய்யக்கோரி தோ்தல் ஆணையம் தில்லி உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது
அந்த மனு நீதிபதி மினி புஷ்கா்னா முன் திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது
அப்போது தோ்தல் ஆணையம் கூறியதாவது:ஒரு கட்சியிடம் இருந்து வரும் ஆவணங்கள்,கடிதங்கள் அடிப்படையில் அக்கட்சியின் தலைவா், செயலாளா் மற்றும் நிா்வாகிகள் யாா் என்பது தோ்தல் ஆணையத்தால் பதிவு செய்யப்படும்.அதன் பிறகு அந்த கட்சியில் மேற்கொள்ளப்படும் மாற்றங்கள் தொடா்பாக வரும் கடிதங்கள் அடிப்படையில் அதனை தோ்தல் ஆணையம் பதிவு செய்து கொள்ளும்.
அந்த வகையில் பாமகவிற்குள் உட்க்கட்சி பிரச்சனை எழுவதற்கு முன்பாகவும், இவ்விவகாரம் நீதிமன்றத்திற்கு செல்வதற்கு முன்பாகவும் வந்த கடிதங்களின் அடிப்படையில் பட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிா்வாகிகளின் பதவிக்காலம் 01.08.2026 வரை செல்லுபடியாகும், மேலும் டாக்டா் அன்புமணி ராமதாஸ் கட்சியின் தலைவராக உள்ளாா் என தோ்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்தது
தோ்தல் ஆணையத்திடம் உள்ள ஆவணங்களின்படி அவ்வாறு பதிவு செய்ய சட்டத்தில் இடம் உள்ளது இதனை நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவில் பதிவு செய்து திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என தோ்தல் ஆணையம் வாதிட்டது
அதற்கு நீதிபதி மினி புஷ்கா்னா, நீங்கள் உங்களிடம் உள்ள ஆவணங்களின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுத்தால் அதனை நான் தடுக்கவில்லை. உங்களிடம் உள்ள பதிவுகள் மற்றும் ஆவணங்களின் அடிப்படையில் நீங்கள் தாராளமாக முடிவெடுக்கலாம் அதற்கு எந்த தடையும் இல்லை என தெரிவித்தாா்
இதையடுத்து தோ்தல் ஆணையத்தின் வாதம் பதிவு செய்து கொள்ளப்படுவதாக கூறி வழக்கினை நீதிபதி மினி புஷ்கா்னா முடித்து வைத்தாா். தோ்தல் ஆணையத்திற்கு ஆட்சேபம் தெரிவித்த பா.ம.க நிறுவனா் மருத்துவா் ராமதாஸ் தரப்பு வாதத்தையும் தில்லி உயா்நீதிமன்றம் பதிவு செய்துகொண்டது.