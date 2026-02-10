திமுகவை கூட்டணி கட்சிகளே வீழ்த்தும்: அன்புமணி
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுகவை அதிருப்தியில் உள்ள அதன் கூட்டணி கட்சிகளே வீழ்த்திவிடும் என்று பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறினாா்.
பாமக இளைஞா் அணி பொதுக்குழு கூட்டம் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள ஒய்.எம்.சி.ஏ. மைதானத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இளைஞா் அணி மாநிலத் தலைவா் கணேஷ்குமாா் தலைமை வகித்தாா்.
இக் கூட்டத்தில் அன்புமணி ராமதாஸ் பேசியதாவது: வருகிற தமிழக சட்டப்பேரவை தோ்தல் பாமகவுக்கு மிக முக்கியமான தோ்தல். கட்சிக்குள் நிகழும் குழப்பங்களுக்கு திமுகதான் காரணம். இது ஒருபுறம் இருந்தாலும், பாமக நிறுவனா் ராமதாஸை சுற்றி இருப்பவா்கள், பொய் தகவல்களைக் கூறி அவரது மனதை மாற்றுகின்றனா். அதில் முக்கியமானவா் ஜி.கே.மணி. திமுக ஆட்சியின் அவலங்கள் குறித்து பாமக சாா்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடைப்பயணத்துக்குப் பிறகு மக்களிடையே மிகப்பெரிய மாற்றம் வந்திருக்கிறது.
திமுக மீது கூட்டணி கட்சிகளே அதிருப்தியில் இருக்கின்றன. அதனால், திமுகவை அதன் கூட்டணி கட்சிகளே தோற்கடித்துவிடும்.
அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் பாமக இணைந்திருப்பதால், நிச்சயம் 200 தொகுதிகளில் இக்கூட்டணி வெற்றி பெறும் என்றாா் அன்புமணி.
திமுக ஆட்சியில் ரூ.6 லட்சம் கோடி ஊழல் புகாா் தொடா்பாக விசாரணை நடத்த தனி ஆணையம், ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தக் கோருவது என்பன உள்ளிட்ட 6 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
பாமக பொதுச்செயலா் வடிவேல் ராவணன், பொருளாளா் திலகபாமா, தலைமை நிலையச் செயலா் செல்வகுமாா் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.